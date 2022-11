Le smog toxique engloutit New Delhi en Inde, provoquant des fermetures

Commentez cette histoire Commentaire

Cela se produit chaque hiver dans la capitale tentaculaire de l’Inde : l’air froid arrive, emprisonnant la poussière et autres polluants émis par ses 20 millions d’habitants. Le résultat? Une brume sale et étouffante qui engloutit la ville et interrompt la vie quotidienne. Pour le troisième jour de cette semaine, la qualité de l’air dans la ville a dépassé le seuil “sévère”, atteignant 445 vendredi, a annoncé le ministère indien des Sciences de la Terre. Ce chiffre représente 10 fois le niveau cible établi dans les lignes directrices 2021 de l’Organisation mondiale de la santé sur la qualité de l’air, qui conseille une moyenne sur 24 heures de 45.

Alors que le smog descendait sur Delhi et ses environs, les autorités ont ordonné vendredi la fermeture d’écoles, d’usines et de chantiers de construction et camions diesel interdits d’apporter des biens non essentiels à la capitale. Environ la moitié des employés du gouvernement de la ville ont été invités à travailler à domicile.

L’OMS estime que des millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l’air et la reconnaît comme la plus grande menace pour la santé environnementale au monde. IQAir, une entreprise suisse de qualité de l’air, classé New Delhi comme capitale la plus polluée en 2021.

La pollution de l’air a été liée aux maladies cardiaques, à un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral et de cancer du poumon, et en 2019 était la principale cause de décès en Inde, selon données gouvernementales.

Siddharth Singh, l’auteur de “Le grand smog de l’Inde”, tweeté que, contrairement à l’immunité développée à partir d’un virus ou d’un vaccin, “le corps humain ne peut pas s’habituer à la pollution de l’air”, car “la matière particulaire pénètre dans vos poumons, votre circulation sanguine, puis se loge dans vos organes”.

Les gouvernements des États et fédéral de l’Inde ont été critiqués pour ne pas s’être attaqués au problème de la pollution de l’air. Et alors que la crise montait cette semaine, les politiciens régionaux ont tenté de se blâmer mutuellement pour le danger pour la santé.

Lors d’une conférence de presse vendredi, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré que Delhi et le Pendjab ne devraient pas être tenus responsables du smog, qu’il a qualifié de “problème du nord de l’Inde”.

Il a déclaré qu’il n’y aurait pas de solution sans une action conjointe de l’État et du gouvernement fédéral, ajoutant que les six mois écoulés depuis que le parti Aam Aadmi (AAP) a formé un gouvernement au Pendjab n’étaient “pas suffisants” pour que le gouvernement mette en œuvre des solutions.

Le ministre indien de l’Environnement, Bhupender Yadav, a toutefois reproché à l’État du nord du Pendjab de ne pas avoir empêché les agriculteurs de brûler les résidus de récolte, écrivant sur Twitter qu'”il n’y a aucun doute sur qui a transformé Delhi en chambre à gaz”.

Dans un Twitter En octobre, Vimlendu Jha, écologiste et fondateur de l’organisation de jeunesse Swechha, a déclaré que le gouvernement de Delhi manquait de “volonté politique et d’urgence”.

Le gouvernement central et les gouvernements des États « n’ont PAS réussi à trouver une solution à moyen et long terme à ce problème », a écrit Jha, « s’arrêtant souvent à blâmer les agriculteurs et à se renvoyer la balle, au lieu de réformes agricoles, d’incitations à la rotation des cultures, d’assistance technologique, etc. ”

La crise survient alors que le gouvernement indien a appelé vendredi les pays riches à tenir leur promesse de fournir 100 milliards de dollars de financement climatique annuel aux pays en développement – ​​et à augmenter ce montant lors de la conférence des Nations Unies sur le climat la semaine prochaine.