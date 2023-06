Le smog s’installe autour de DeKalb avec plus de mauvaise qualité de l’air en route – Shaw Local

DeKALB – Le smog s’est installé de manière floue dans la région de DeKalb mardi, recouvrant le comté d’un éclat de fumée qui a rendu la visibilité faible à certains endroits et la qualité de l’air médiocre pour beaucoup, alors que la fumée des incendies de forêt continue de s’échapper du Canada.

La mauvaise qualité de l’air et la brume généralisée devraient se poursuivre jusqu’à mercredi, selon le service météorologique nationalqui a émis une alerte à la qualité de l’air pour la majeure partie du nord de l’Illinois, y compris le comté de DeKalb, en vigueur jusqu’à mercredi minuit.

Les experts de la région recommandent aux personnes présentant des risques pour la santé de limiter le temps passé à l’extérieur ou de porter des masques pour dissuader l’exposition à la fumée.

Certains des bâtiments de la Northern Illinois University sont obscurcis par la brume des incendies de forêt canadiens du mardi 27 juin 2023 à DeKalb. La fumée des incendies au Canada s’est déplacée vers le sud dans l’Illinois, provoquant une mauvaise qualité de l’air qui peut être malsaine, en particulier pour les personnes ayant des systèmes respiratoires sensibles. (Mark Busch – [email protected])

L’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois a également déclaré que l’air dans les régions métropolitaines de Chicago et de Rockford était très malsain, en particulier pour les personnes ayant des problèmes de santé respiratoire et les enfants ou adultes actifs. Les asthmatiques sont également encouragés à éviter les activités de plein air longues ou intenses et prolongées alors que l’alerte à la qualité de l’air se poursuit, selon le National Weather Service.

Un agriculteur pulvérise ses cultures alors qu’il est partiellement enveloppé par la fumée des incendies de forêt canadiens du mardi 27 juin 2023 à DeKalb. La brume des incendies au Canada s’est déplacée vers le sud dans l’Illinois, provoquant une mauvaise qualité de l’air qui peut être malsaine, en particulier pour les personnes ayant des systèmes respiratoires sensibles. (Mark Busch – [email protected])

Selon airnow.govles personnes atteintes de maladies cardiaques ou pulmonaires sont également plus gravement touchées par la mauvaise qualité de l’air.