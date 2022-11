Le smog engloutit New Delhi alors que la pollution de l’air atteint des niveaux «graves» dans la capitale indienne | Nouvelles du monde

Le smog a englouti New Delhi alors que la pollution de l’air atteignait des niveaux “graves” dans certaines parties de la capitale indienne.

Des concentrations de particules fines dans l’air ont été enregistrées trois fois au-dessus des limites acceptables car la pollution s’est aggravée avec l’arrivée de l’hiver.

“Comme la température minimale baisse, l’apparition progressive de brouillard pendant les premières heures du matin est susceptible d’augmenter,

entraînant une détérioration de l’indice de la qualité de l’air (IQA) », a déclaré le Système de recherche et de recherche sur la qualité de l’air et les conditions météorologiques (SAFAR) du gouvernement fédéral.

SAFAR a déclaré que la capitale continuerait de connaître une mauvaise qualité de l’air au cours des prochains jours.

L’IQA dans certaines parties de la ville a atteint plus de 400 mardi, ce qui est classé dans la catégorie “grave” de pollution de l’air, selon le Central Pollution Control Board (CPCB).

Le niveau de particules fines mesurant 2,5 microgrammes était de 180 microgrammes par mètre cube d’air à 10 heures du matin dans la région de la capitale nationale de Delhi, a indiqué la CPCB.

C’était trois fois au-dessus de la limite acceptable sur 24 heures de 60 microgrammes par mètre cube d’air.

Lire la suite:

Objectifs juridiques sur la pollution de l’air et la faune proposés par le gouvernement britannique

Zone à très faibles émissions étendue à Londres

Image:

Le smog enveloppe les immeubles résidentiels de New Delhi au début du mois



Des mesures pour améliorer la qualité de l’air inefficaces

New Delhi est la capitale la plus polluée au monde et ses habitants ont du mal à respirer chaque hiver car les températures froides et les vents constants retiennent les polluants plus près du sol.

Les autorités de la ville ont mis en place plusieurs mesures au fil des ans pour améliorer la qualité de l’air.

Il s’agit notamment de faire passer la flotte de transports publics de Delhi à un carburant plus propre, de pulvériser de l’eau du haut des tours et sur les routes et de contrôler la combustion du bois de chauffage et des déchets par temps froid.

Cependant, les experts ont déclaré que ces mesures devaient être appliquées dans le nord de l’Inde et dans les villes autour de New Delhi qui forment la région de la capitale nationale au sens large, qui souffrent également d’une mauvaise qualité de l’air, afin de contrôler efficacement la pollution.