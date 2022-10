Le smash de Newman dépasse le flash de Mendota dans le concours serré de TRAC Mississippi – Shaw Local

STERLING – Avec les Newman Comets en mode éliminatoires au cours des trois dernières semaines de la saison régulière, cela impose un fardeau supplémentaire à presque tous les essais.

Face à un long jeu de troisième essai avec un peu plus de deux minutes à jouer dans le match de vendredi contre Mendota, la pression était forte. Même avec une avance, les Comets ne pouvaient pas se permettre de rendre le ballon à une équipe de Trojans soudainement de haut vol.

Le ballon a été remis entre les mains du quart-arrière JJ Castle, et il n’a jamais lâché prise, grondant sur 14 verges et un premier essai. Un instant plus tard, Hunter Luyando s’est libéré pour 35 mètres et les Comets ont pu manquer le temps pour une victoire 30-27.

“En entrant dans ce dernier entraînement, nous essayions juste de garder nos mains sur le ballon parce que nous savions qu’ils allaient essayer de retirer le ballon”, a déclaré Castle. “Nous savions que Mendota nous frappait fort toute la nuit, et nous essayions juste de rouler dessus et de les finir.”

La seconde mi-temps s’est transformée en une bataille du flash des Troyens contre le smash des Comets. Newman menait 16-7 à la pause, et après que les équipes aient échangé des possessions sans but, Mendota a pris le relais sur le Newman 39 après un court botté de dégagement. Le premier essai s’est transformé en une perte de 11 verges lorsque Gabe Padilla de Newman a limogé le quart-arrière de Mendota Justin Randolph.

Après avoir récupéré la majeure partie du métrage perdu lors des deux matchs suivants, les Troyens ont affronté les quatrième et onze. Randolph a reculé et a frappé Braiden Freeman dans le plat, et a semblé être plaqué bien avant le premier essai lorsqu’il a lancé le ballon vers Issac Smith dans une exécution parfaite du crochet et de l’échelle. Smith a brisé la ligne de touche pour un touché de 41 verges.

Isaac Smith (2) de Mendota prend le terrain de Braiden Freeman sur le crochet et l’échelle et court pour un touché vendredi soir contre Newman. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

« Donnez-leur du crédit, c’était un jeu bien conçu et exécuté », a déclaré l’entraîneur de Newman, Mike LeMay. «Vous pensez que vous avez le gars vers le bas pour un court gain, puis tout d’un coup, l’élan change complètement. Cela leur a donné une étincelle.

Newman a répondu avec un touché de 13 jeux et 57 verges qui a mangé les 7:45 dernières minutes du troisième quart. Luyando a couronné l’entraînement avec un plongeon de 1 mètre pour mettre les Comets en place 23-14. Luyando avait 149 verges au sol en 20 courses.

“Notre attaque s’est très bien déroulée ce soir”, a déclaré LeMay. “Notre ligne offensive a fait un excellent travail en créant des angles pour nos arrières, et ce fut la course la plus difficile que nos porteurs de ballon aient courue toute la saison.”

Mendota n’a eu besoin que de deux jeux pour répondre : une passe de 8 verges à Anthony Childs et une passe de touché de 56 verges à Freeman. Randolph a terminé 15 sur 23 pour 297 verges par la passe.

“Ce qui est malheureux, c’est que les équipes vont voir cela sur bande, et nous allons continuer à voir des équipes essayer de nous jeter dessus”, a déclaré LeMay. “C’était similaire au match de St. Bede.”

Newman a rendu la pareille avec Castle montrant une partie de sa propre force de bras sur une passe de touché de 25 verges à Ayden Batten avec 8:37 à faire dans le match.

“Ils ont réussi à frapper beaucoup de gros jeux”, a déclaré Castle, “Mais je pense que nous avons fait du bon travail en leur répondant, et nous avons pu frapper quelques gros jeux de passe par nous-mêmes.”

JJ Castle de Newman suit ses bloqueurs pour ramasser des verges vendredi soir contre Mendota. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

La victoire améliore le dossier de Newman à 5-3, la cinquième victoire les rendant éligibles aux séries éliminatoires.

“Comme nous l’avons dit la semaine dernière, nos séries éliminatoires ont déjà commencé”, a déclaré Castle. “Chaque semaine va juste devenir plus difficile, et nous devons continuer à nous battre.”

Après avoir échangé des possessions, Mendota a rendu la chose intéressante en parcourant 64 verges sur cinq jeux – toutes des passes – et en marquant sur une passe de 4 verges à Ryne Strouss avec 2:59 à faire dans le match. Le score a amené Mendota à moins de trois points à 30-27. Les Comets, cependant, ont réussi à obtenir le pivot en premier pour manquer le temps.

Les Comets ont commencé le match avec un entraînement prometteur qui comprenait des courses de 10 mètres par Hunter Luyando et 17 mètres par Castle. L’entraînement a calé à la ligne des 8 verges et Dylan Garland a mis Newman au tableau avec un panier de 25 verges.

Mendota n’a pas perdu de temps à répondre, car une passe de 44 verges de Randolph à Strouss a donné le ballon aux Troyens à l’intérieur du Newman 5. Anthony Childs a marqué deux jeux plus tard pour donner à Mendota l’avance 7-3.

Les Comets ont répondu par un entraînement rapide. Luyando a fait irruption à découvert pour une course de 26 verges. Puis, après trois courts gains, Nolan Britt a donné l’avantage à Newman avec un touché de 27 verges. Après que Mendota ait retourné le ballon après un faux botté de dégagement raté, Castle a frappé Mac Hanrahan sur une passe de 32 verges vers la ligne de 20 verges de Mendota. Un joueur plus tard, Castle a mis en place un écran intérieur pour Jaesen Johns, qui s’est frayé un chemin sur 19 mètres pour donner à Newman l’avance 16-7.