Le smartphone Vivo alimenté par Dimensity 900 apparaît sur Geekbench

Mediatek a présenté hier le chipset Dimensity 900 pour les midrangers. La société taïwanaise est restée silencieuse sur un éventuel lancement de téléphone avec le nouveau SoC, mais vivo pourrait être très rapide à l’adopter.

Un appareil avec le numéro de modèle vivo V2123A est apparu sur Geekbench 4, et il est alimenté par le chipset MT6877, également connu sous le nom de Dimensity 900. Les résultats sont 3 467 dans le test monocœur et 8 852 pour plusieurs cœurs.

vivo V2123A sur Geekbench

Remarquez que ces chiffres ne sont pas comparables à ceux du plus récent GeekBench 5. Il est assez difficile de comparer les performances du Dimensity 900 à d’autres plates-formes modernes, mais les résultats sont dans le même sens que les chipsets phares de 7 nm comme le Snapdragon 855 et Kirin 980.

Dimensity 900 est construit par TSMC sur le processus de technologie 6 nm et est livré avec un processeur octa-core avec deux puissantes unités Cortex-A78 à 2,4 GHz et six unités Cortex-A55 à 2 GHz. Il s’agit d’une mise à jour par rapport à la série Dimensity 800, ce qui signifie que le nouveau téléphone vivo pourrait être le futur successeur de l’iQOO U3.

Passant par