Realme a annoncé qu’il lancerait bientôt un smartphone alimenté par le SoC Snapdragon 778G 5G de Qualcomm présenté hier.

Realme ne nous dit rien sur ce smartphone alimenté par Snapdragon 778G 5G, mais il a révélé que le téléphone porte le nom de code « Quicksilver » et sera livré avec un mode GT et un nouveau système de refroidissement pour offrir une « performance bondissante » à son utilisateurs.

Le Snapdragon 778G 5G est construit sur le nœud 6 nm de TSMC et comprend huit cœurs – 1x Kryo 670 (A78) cadencé à 2,4 GHz, 3 cœurs Kryo 670 (A78) cadencés à 2,2 GHz et 4 cœurs Kryo 670 (A55) qui max. 1,9 GHz.

Le chipset est livré avec le GPU Adreno 642L pour gérer les tâches graphiques intensives telles que les jeux et le montage vidéo, et il dispose également d’un modem-RF Snapdragon X53 5G intégré, qui permet la connectivité mmWave et sub-6 5G.