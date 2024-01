Le smartphone Rabbit R2 semble être la prochaine étape logique pour l’avenir de l’entreprise de matériel d’IA – Yanko Design

Les smartphones ne sont pas morts, ils ont simplement stagné. Au fil des années, les entreprises se sont efforcées de développer « la prochaine chose », en expérimentant des téléphones pliables, des broches portables IA et même des casques AR/VR… mais voici ce que personne n’a encore réalisé. Il n’y a rien de mal avec le format du smartphone. Il lui manque juste le prochain grand saut technologique. Et ce grand pas ne signifie pas repenser le smartphone, cela signifie simplement le rendre plus intelligent. Après tout, le film Her de Spike Jonze montre exactement cela : un smartphone doté d’une IA sensible qui fonctionne parfaitement pour interagir et exécuter des tâches.

L’appareil R1 de première génération de Rabbit était sans doute l’élément technologique le plus discuté à SCÉ 2024. un exploit surprenant pour un produit d’une toute nouvelle entreprise. Tous les blogs, YouTubers et rédacteurs techniques semblaient enthousiasmés non seulement par le discours du produit, mais également par sa conception et même par ses capacités. De plus, avec son prix ultra-abordable, le R1 semblait être une évidence absolue… le seul problème était le fait qu’il s’agissait d’un autre appareil que vous deviez emporter avec vous.

Créateur : Shreyansh Onial

Ne vous y trompez pas, la R1 était toujours un équipement brillamment conçu. Fabriqué par les gens formidables de Teenage Engineering, c’était une œuvre d’art avec son apparence et sa sensation adorable, vibrante, tactile et incontestablement emblématique. Cependant, son facteur de forme a entraîné quelques limitations qui ont amené quelques experts en technologie à se poser la question : pourquoi le R1 était-il un appareil indépendant ? La réponse était simple : créer une application R1 n’aurait pas autant d’impact que concevoir un appareil dédié pour gérer toutes vos tâches. L’astuce a fonctionné, la R1 étant vendue non pas une, mais deux fois en seulement une semaine après le CES. Cependant, nous ne sommes pas ici pour parler de la R1… nous sommes ici pour poser une autre question importante : quelle est la prochaine étape logique ?

Le jeune designer Shreyansh Onial semble avoir la bonne réponse : un smartphone. Bien nommé Rabbit R2, ce téléphone concept dessine l’avenir le plus raisonnable pour la marque Rabbit et pour les smartphones eux-mêmes. Pendant trop longtemps, les téléphones sont restés des appareils stupides qui ne peuvent répondre qu’à des requêtes limitées telles que « Quelle est la température ? » ou “Quel âge a la nouvelle petite amie de Leonardo Di Caprio”, mais avec la R2, ces limites sont tout simplement brisées. En 2007, Steve Jobs a dévoilé l’App Store, ce qui a apporté le plus grand changement que les téléphones aient jamais connu. Avec le R2, Rabbit ramène ce moment aux téléphones, en proposant non pas des applications, mais une forme d’AGI (Artificial General Intelligence).

Le Rabbit R2 ressemble à un smartphone, mais sous la surface, c’est bien plus. Il s’agit de votre propre assistant virtuel qui fait tout ce dont vous avez besoin… tout en offrant les avantages d’un smartphone. Il est livré avec un écran, une caméra, un port USB-C et du matériel de base, mais exécute également l’IA ultra-puissante qui a rendu le Rabbit R1 si convaincant il y a quelques semaines à peine.

Désormais, au lieu de transporter le R1 avec votre téléphone, le R2 DEVIENT votre téléphone. Bien sûr, cela semble être une tâche herculéenne… mais d’après le point de vue de Shreyansh (et le mien aussi), un smartphone semble être la prochaine étape logique pour Rabbit. Pas une application, pas un casque, pas une montre, mais un smartphone qui offre le meilleur de la technologie téléphonique existante, ainsi que l’assistant le plus avancé que vous ayez jamais vu ; capable de gérer des tâches complexes simplement grâce à des signaux verbaux et à l’intuition. Bien sûr, il faudrait trouver un nouveau terme pour le R2 car le terme smartphone est déjà utilisé pour décrire la technologie existante depuis 15 ans. Je vous laisse cet effort créatif…