Le smartphone pliable Honor’s Magic V2 aussi populaire qu’un iPhone en Chine

PÉKIN — Dans le classement des smartphones « ventes chaudes » du site de commerce électronique chinois JD.com cette semaine, le Honor Magic V2 pliable rivalise avec Pomme Modèles d’iPhone pour les trois premières places.

Honor, essaimé de Huawei, a lancé son Magic V2 le 12 juillet avec un prix de départ de 8 999 yuans (1 245 $).

Les ventes ont officiellement commencé jeudi. Mais une semaine de demande de prévente a poussé les délais de livraison des nouvelles commandes à la mi-septembre, selon l’application de JD.com, une plate-forme couramment utilisée pour l’achat de produits électroniques en Chine.

Le modèle à 9 999 yuans du Magic V2 s’est classé deuxième en popularité parmi les ventes de smartphones JD.com jeudi matin, tandis qu’un Apple iPhone 14 Pro à 7 799 yuans s’est classé premier. L’iPhone 13 occupait la troisième place.

Le nouvel appareil d’Honor se replie pour être presque aussi fin qu’un iPhone – 9,9 millimètres par rapport au 14’s 7,85 millimètres, sans étui. Cela signifie que le Magic V2 mesure environ trois huitièmes de pouce d’épaisseur lorsqu’il est plié.

Surtout, le téléphone pliable a été en mesure d’équilibrer la minceur avec « une autonomie raisonnable de la batterie », a déclaré Ethan Qi, directeur associé chez Counterpoint Research. « De mon point de vue, les plus grands faits saillants [for the phone] sont le corps le plus fin de l’industrie (9,9 mm) et le poids le plus bas (231 g). »

Honor affirme que la batterie du Magic V2 ne mesure que 2,72 millimètres d’épaisseur et peut prendre en charge environ 14 heures de visionnage vidéo sur le grand écran déplié du téléphone. L’iPhone 14 revendique environ 20 à 30 heures de visionnage de vidéos sur une seule charge de batterie, selon le modèle de téléphone bar.

« Les chiffres de prévente du Magic V2 en Chine sont un indicateur positif et montrent la résilience du segment haut de gamme, ce qui est de bon augure pour la croissance des pliables dans le pays », a déclaré Qi.

« Le segment premium n’est pas très grand, mais c’est le segment que tout le monde veut gagner. »