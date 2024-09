Le smartphone pliable en trois parties Huawei Mate XT dépasse les 2 millions de réservations, avec une sortie officielle prévue le 19 septembre

Le premier smartphone pliable au monde commercialisé, le Huawei Mate XT, devrait être officiellement annoncé le 10 septembre et, sans surprise, la société a ouvert les réservations pour son prochain produit phare. Bien que nous supposions qu’il y aura un nombre limité d’unités au lancement, l’attention que l’appareil a suscitée auprès des consommateurs pourrait probablement être tout simplement écrasante pour la société car, au moment de la rédaction de cet article, il y a plus de 2 millions de réservations enregistrées pour le Mate XT.

Les détails de prix du Huawei Mate XT n’ont pas encore été mentionnés, mais le flagship à trois volets arrivera dans deux variantes de RAM et de stockage

Après une multitude de fuites et de rumeurs autour du Huawei Mate XT, l’ancien géant chinois a ouvert les réservations pour le smartphone, dont la vente officielle est prévue pour le 19 septembre. La société a inclus un outil de suivi pour voir combien de personnes ont manifesté leur intérêt pour le smartphone à trois volets, et avec plus de 2,3 millions de réservations effectuées, on peut dire sans risque de se tromper que les concurrents de Huawei commencent probablement à s’inquiéter. Il faut garder à l’esprit que le nombre de réservations n’indique pas le succès de la première série de livraisons.

Huawei ne disposera probablement que d’un nombre limité d’unités en stock, car on ne peut qu’imaginer le type de prouesse d’ingénierie et de conception dont les différentes équipes auraient besoin pour créer quelque chose comme le Mate XT, et même dans ce cas, la mise en production de masse de ce format s’accompagnerait d’une vague de problèmes. Étant donné qu’aucune entreprise n’a tenté de lancer un produit similaire, nous nous attendons à ce qu’il soit estampillé d’un prix élevé. Heureusement, cela n’a pas freiné le grand nombre de clients qui ont manifesté leur intérêt pour ce produit.

De plus, une réservation ne se traduit pas nécessairement par un achat, mais même si nous prenons en compte un taux de réussite de 50 %, cela signifie que le Mate XT a été expédié à un million d’unités en quelques jours seulement. La page de réservation ne montre actuellement que les variantes de RAM, de stockage et de couleur, l’appareil étant livré avec une mémoire de 16 Go en standard. Une option permettant d’obtenir une option de 512 Go ou de 1 To, ainsi qu’une finition rouge ou noire, est également partagée. Les autres spécifications matérielles ne sont mentionnées nulle part sur la page, il y a donc une tonne d’informations gardées dans l’ignorance. Nous espérons découvrir plus de détails bientôt, alors restez à l’écoute.

Source de l’information : Vmall