Le Xiaomi Mi 11 dévoilé plus tôt cette semaine est le seul smartphone sur le marché à l’heure actuelle avec un SoC Snapdragon 888, mais d’autres sont en route, car de nombreux fabricants de téléphones Android ont déjà confirmé leur intention de lancer des smartphones équipés de SD888.

nubia est l’un d’entre eux car il a confirmé dans le lancement d’un smartphone de la série Z avec Snapdragon 888. En attendant plus de détails à ce sujet, un smartphone nubia portant la désignation de modèle NX669J est apparu sur Geekbench avec le Snapdragon 888 SoC, 8 Go de RAM et Android 11.

Alors qu’un produit phare de la série Z est le seul confirmé par la nubie à avoir un Snapdragon 888, le NX669J serait le Red Magic 6, taquiné le mois dernier avec un panneau arrière électrochrome. Nous espérons avoir plus de clarté sur le nom marketing du NX669J dans les prochains jours.

