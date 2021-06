Le mois dernier, nous avons appris que Motorola se préparait à annoncer un tas de nouveaux smartphones de marque Edge nommés Sierra, Berlin, Berlin NA et Kyoto. Aujourd’hui, le leaker Evan Blass a révélé que le dernier sera lancé sous le nom de Edge 20 Lite.

De plus, Blass a révélé que les smartphones Motorola portant les noms de code Lisbon et Saipan seront respectivement introduits sous les noms de G60S et G50 5G.





Motorola Edge

Motorola a déjà lancé un téléphone avec le surnom G50 et la connectivité 5G en mars, mais celui-ci s’appelait Ibiza, et on ne sait pas en quoi le Saipan en différera.

Blass n’a divulgué aucune spécification des Edge 20 Lite, G60S et G50 5G, mais des rumeurs disent que le Kyoto comportera une caméra selfie de 16MP ou 32MP, tandis que la caméra principale à l’arrière utilisera un capteur 108MP rejoint par 8MP unités de profondeur ultra-larges et 2MP.

