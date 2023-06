Le smartphone Infinix Note 30 Pro en édition limitée célèbre sa collaboration avec Tesla Science Center

Infinix a annoncé une nouvelle collaboration avec le Centre scientifique Tesla à WardenclyffeNew York qui verra la marque technologique Transsion Holdings soutenir financièrement le développement et les initiatives de l’institution.

Nous sommes honorés de rendre hommage à l’héritage de Nikola Tesla et à son travail révolutionnaire et sommes ravis de continuer à repousser les limites de l’innovation avec cette collaboration. Nous espérons inspirer les jeunes esprits à poursuivre sans crainte leur passion pour la science et la technologie. – Lac Hu, Infinix CMO

De plus, Infinix a annoncé une édition limitée du Note 30 Pro avec des goodies exclusifs sur le thème de Tesla. Ceux-ci incluent un étui en silicone transparent, une rondelle de chargement sans fil Qi de 15 W et des brochures, le tout présenté dans une boîte personnalisée. Le Note 30 Pro est disponible dans la couleur Or variable. Le prix et la disponibilité n’étaient pas détaillés.

