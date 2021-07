Le smartphone Huawei P50 lancé sans 5G alors que la pénurie de puces mord

Huawei a dévoilé jeudi sa nouvelle gamme de smartphones P50, qui ne prend pas en charge l’Internet 5G ultra-rapide, alors que le géant chinois de la technologie est aux prises avec les sanctions américaines et une pénurie mondiale de puces.

La société lance deux modèles : le P50 et un P50 Pro plus cher. La série P de Huawei est principalement connue pour sa technologie de caméra de pointe, et la gamme P50 s’appuie sur cela avec deux énormes unités de caméra circulaires.

Sur le P50, le module de caméra principal possède trois objectifs : un grand capteur de 50 mégapixels, un objectif monochrome de 40 MP et un objectif super grand angle de 13 MP. Le second utilise un téléobjectif 64MP capable d’un zoom optique 3,5 fois. Huawei dit que cela permet aux utilisateurs de zoomer 200 fois.

Cependant, aucun des deux modèles ne prend en charge les réseaux mobiles 5G, mais est livré avec un chipset 4G de Qualcomm. C’est un signe de la façon dont les restrictions commerciales imposées par l’administration de l’ancien président américain Donald Trump continuent d’avoir un impact sur l’entreprise.

L’année dernière, Washington a introduit des restrictions qui obligeaient les fabricants étrangers utilisant la technologie américaine à obtenir une licence pour vendre des semi-conducteurs à Huawei. Richard Yu, PDG du groupe d’entreprises grand public de Huawei, avait averti que Huawei pourrait manquer de ses propres puces Kirin haut de gamme, fabriquées par la société taïwanaise TSMC.