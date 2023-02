Le smartphone essentiel, taillé sur mesure pour vous – Samsung Global Newsroom

Les Galaxy S23 et S23+ se démarquent en redéfinissant les éléments essentiels d’une expérience mobile premium.

Repensés pour différentes passions et styles de vie – des créateurs aux collaborateurs – les Galaxy S23 et S23+ offrent la liberté de choisir le bon appareil pour votre vie afin d’aller plus loin dans vos passions quotidiennes.

Les Galaxy S23 et S23+ ont une conception de caméra arrière emblématique, avec des objectifs de caméra propres et linéaires créant une unité dans toute la série S.

Capturez avec précision la beauté de votre monde avec un nouvel appareil photo principal polyvalent de 50 MP et un appareil photo frontal de 12 MP, améliorés avec Super HDR pour capturer des couleurs plus réalistes. Prenez des photos et des vidéos épiques même dans l’obscurité grâce à la fonctionnalité photo et vidéo nocturne améliorée, qui offre une clarté étonnante.

Les deux modèles effectuent les tâches quotidiennes plus facilement grâce au Snapdragon® Plate-forme mobile 8 Gen 2 pour Galaxy, le chipset le plus rapide et le plus puissant jamais créé dans Galaxy. Profitez d’une autonomie de batterie longue durée avec une capacité de batterie de 3 900 mAh et 4 700 mAh sur les Galaxy S23 et S23+ respectivement, augmentée de 200 mAh chacun par rapport à la génération précédente.

Jetez un œil à l’infographie ci-dessous et voyez comment les Galaxy S23 et S23+ redéfinissent l’expérience mobile premium essentielle et sont adaptés à vos besoins spécifiques.