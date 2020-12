Tecno Mobile a lancé un nouveau smartphone économique en Inde, à savoir Tecno Pova, destiné aux utilisateurs à la recherche d’un téléphone de jeu abordable. Certaines des caractéristiques notables du smartphone comprennent quatre caméras arrière, une batterie de 6000 mAh et le processeur MediaTek Helio G80. Avec le lancement du Tecno Pova, Tecno Mobile, basé en Chine, espère rivaliser avec d’autres smartphones économiques du pays tels que le Redmi 9 de Xiaomi et le Realme Narzo 20. La société propose déjà une gamme de téléphones abordables en Inde tels que le Tecno Camon 16. et la série Tecno Spark Power 2.

Le prix Tecno Pova en Inde commence à Rs. 9 999 pour la variante de stockage de base 4 Go de RAM + 64 Go, tandis que le modèle de stockage 6 Go de RAM + 128 Go est au prix de Rs. 11 999. Le téléphone sera mis en vente le 11 décembre à midi et les clients pourront choisir entre les options de couleur Dazzle Black, Magic Blue et Speed ​​Purple via Flipkart. La société de commerce électronique propose également un tas d’offres de vente qui réduisent efficacement le prix du smartphone. Les offres comprennent une offre d’échange jusqu’à Rs 9 300, un EMI gratuit à partir de 1 111 Rs par mois et une remise instantanée de 1 750 Rs avec les cartes de crédit HDFC Bank. Comme prévu, les utilisateurs de cartes de crédit Flipkart Axis Bank recevront un remboursement de 5%.

En termes de spécifications, le Tecno Pova est livré avec un écran HD + de 6,8 pouces (720×1 640 pixels) avec un rapport hauteur / largeur de 20,5: 9 et un rapport écran / corps de 90,4%. Il est alimenté par le SoC octa-core MediaTek Helio G80, associé à jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage extensible jusqu’à 256 Go via une carte microSD. Le smartphone fonctionne également sous Android 10 avec HiOS 7.0 prêt à l’emploi.

Sa configuration de caméra arrière quadruple abrite un appareil photo principal de 16 mégapixels avec une ouverture de f / 1,85, un appareil photo de 2 mégapixels, un appareil photo portrait de 2 mégapixels et un objectif AI. L’application appareil photo du téléphone prend en charge des modes tels que le mode macro, le portrait de nuit, la vidéo au ralenti, le bokeh vidéo, la beauté vidéo, la détection automatique de scène, la beauté du visage AI, les emoji AR, etc. À l’avant, le Tecno Pova dispose d’un appareil photo de 8 mégapixels, logé à l’intérieur de la découpe perforée dans le coin supérieur gauche. Les autres fonctionnalités du smartphone incluent 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS et une prise casque 3,5 mm. Sa batterie de 6000 mAh prenant en charge la charge rapide double circuit intégré de 18 W et un capteur d’empreintes digitales à l’arrière. Enfin, le téléphone dispose de Game Assistant 2.0 et Game Space, censés améliorer l’expérience de jeu des utilisateurs.