Le Small Business Development Centre du COCC propose aux entrepreneurs une nouvelle série consacrée au réseautage

BEND, Oregon (KTVZ) – Bien que le réseautage puisse sembler un chemin long et sinueux pour de nombreux propriétaires de petites entreprises, la séance inaugurale d’une nouvelle série au centre de développement des petites entreprises du Central Oregon Community College, débutera le jeudi 12 octobre à 17 heures. 1h30, vise à enseigner des techniques prêtes à l’emploi pour cet aspect très important des affaires – et à offrir des opportunités de réseautage ce faisant.

La série mensuelle « Community Building Community », avec des prix commençant à 29 $ et organisée sur le campus de Bend du COCC, proposera des sessions combinant développement de compétences, élaboration de stratégies et espace social permettant aux propriétaires d’entreprise de se connecter avec leurs pairs. Les clients actuels du Small Business Development Center peuvent y assister pour seulement 10 $ par session pour les deux premières sessions. Le rassemblement de chaque mois comprend une boisson et des apéritifs gratuits. Inscrivez-vous sur cocc.edu/sbdc ou appelez le 541-383-7290 pour en savoir plus.

« Certaines de ces séances incluront des conférenciers et des présentations, d’autres seront simplement une rencontre ou une opportunité de « réseautage rapide » », a expliqué Sue Meyer, directrice adjointe du Small Business Development Center. « Nous savons que les entrepreneurs peuvent se sentir isolés dans leur propre espace libre et avoir besoin de partager des idées et de se connecter, et c’est en partie la raison pour laquelle les espaces de coworking peuvent connaître un tel succès.

La première session, « Networking Made Easy », s’appuie sur l’expertise de Jeff Schneider de Schneider Training Solutions, basée à Portland, et comprend 45 minutes de coaching et 45 minutes de pratique interactive. La prochaine session, « La victoire est à l’intérieur », est prévue pour le 14 novembre. Les prochains sujets incluront l’image de marque, le marketing et l’efficacité commerciale.

Le Centre de développement des petites entreprises du COCC offre des conseils professionnels gratuits et confidentiels ainsi qu’une variété de cours à faible coût pour aider les entrepreneurs tout au long du cycle de vie d’une entreprise.