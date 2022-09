Le skipper néo-zélandais Winston Reid annonce sa retraite du football international

Le capitaine néo-zélandais Winston Reid prendra sa retraite du football international après le match amical de dimanche contre l’Australie devant des supporters locaux à Auckland, a déclaré lundi l’ancien pilier de West Ham United.

Le défenseur de 34 ans, l’un des meilleurs joueurs de son pays, a été sélectionné 32 fois pour les “All Whites”, dont près de la moitié en tant que capitaine.

Né à Auckland mais élevé au Danemark, Reid a représenté le Danemark au niveau junior avant de passer allégeance à la Nouvelle-Zélande avant la Coupe du monde 2010 où il a marqué un but mémorable contre la Slovaquie.

“La Coupe du monde était spéciale pour moi parce que j’étais très jeune et y jouer et y marquer était incroyable”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“C’est quelque chose dont je serai toujours reconnaissant et reconnaissant. Mais j’ai eu la chance d’avoir une longue carrière, à la fois pour le club et pour le pays, et être capitaine de l’équipe nationale a été un honneur.

Malgré des blessures tout au long de sa carrière, le défenseur central a fait plus de 200 apparitions pour West Ham avant de mettre fin à ses 11 ans d’association avec le club londonien l’année dernière.

Il a mené la Nouvelle-Zélande à une sixième place aux Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier, la meilleure performance aux Jeux du pays dans ce sport.

L’entraîneur des All Whites, Danny Hay, a déclaré que “Winnie” avait prouvé que les Néo-Zélandais pouvaient concourir au niveau élite.

“Winnie est une véritable légende du football néo-zélandais qui a ouvert la voie aux futurs joueurs, aux côtés d’autres légendes comme Ryan Nelsen, montrant qu’un enfant kiwi pouvait le faire au plus haut niveau du jeu”, a-t-il ajouté.

La Nouvelle-Zélande affrontera l’Australie à Brisbane jeudi avant de rentrer chez elle pour le deuxième match amical à Auckland.

