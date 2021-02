Avez-vous déjà vu un chien à six pattes? Un petit chiot né en Oklahoma est devenu un objet d’intérêt et de respect parmi les amoureux des chiens et les vétérinaires avec ses six membres. Ce n’est pas ça! Il a également deux queues. La petite merveille est née la semaine dernière et a été nommée Skipper. Elle fait partie du Border Collie, du mélange de Shepard australien et ne pèse actuellement que 11 onces. Le vétérinaire qui l’a fréquentée l’a qualifiée de «rien de moins qu’un miracle».

«Je ne pense pas que je vais probablement voir un autre chiot dans ma vie comme ça», a déclaré le Dr Alison Everett, vétérinaire à l’hôpital vétérinaire de Neel, dans une interview Actualités 4.

Outre les doubles membres arrière, Skipper a également deux anus. Elle est l’un des huit frères et sœurs nés dans la portée, mais aucun d’entre eux n’a une telle difformité.

Bien qu’elle soit trop petite pour évaluer pleinement l’étendue de son état, les vétérinaires supposent qu’il y a beaucoup plus à révéler à mesure qu’elle grandit. Elle a probablement deux vessies urinaires – probablement deux systèmes reproducteurs également. Ils suggèrent que pendant le développement, les cellules ont peut-être essayé de se séparer – comme si elles créaient un jumeau. Mais cela ne s’est jamais complètement séparé et le résultat est Skipper. Selon Courrier quotidien, son état est «monocephalus dipygus et monocephalus rachipagus dibrachius tetrapus» car elle a une cavité thoracique et une tête mais tous les systèmes du bas du corps sont doubles.

Bien qu’elle semble se tenir très bien en ce moment, les choses iront probablement au sud à l’avenir. En raison de son spina bifida, elle aurait besoin de beaucoup de physiothérapie et peut-être même d’une aide à la mobilité une fois plus âgée.

Mais pour l’instant, elle mange et rampe. Selon un rapport, la mère de Skipper l’a rejetée et elle est nourrie au biberon.

Il n’y a aucun signe externe de douleur ou d’inconfort. Cependant, elle aura une espérance de vie plus courte que les chiots normaux nés dans sa portée. Mais avec des soins et une assistance médicale, elle survivra très bien.