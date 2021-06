Le skipper Manpreet Singh parle de l’influence du gardien de but sur l’équipe

Il a été le « gardien » de la fortune de l’équipe de hockey indienne à d’innombrables occasions et la simple présence de PR Sreejesh sous le bar est un rappel de la confiance, estime le skipper Manpreet Singh. L’équipe de hockey indienne est considérée comme un sérieux prétendant aux médailles et l’une des principales raisons en est la présence du flamboyant gardien du Kerala.

« Il (Sreejesh) continue de me motiver… il me donne confiance et aussi à l’équipe. En fait, nous avons tous confiance que nous avons Sreejesh dans le but », a déclaré Manpreet lors de l’interaction avec les médias virtuels de l’équipe à destination de Tokyo. Alors que COVID-19 leur a volé du temps de jeu de qualité au cours de la dernière année, sauvez une tournée en Argentine , Manpreet pense que l’équipe de base étant la même depuis des années est un avantage pour leur plus grand événement.

« En fait, au cours des trois ou quatre dernières années, nous avons eu la même équipe. Les grévistes sont expérimentés. Ils se portent bien, c’est pourquoi ils ont été choisis. Notre ligne d’attaquants jouera un rôle important et marquera des buts. » Pour Manpreet, ce sont ses troisièmes Jeux olympiques et pour beaucoup d’autres, c’est le deuxième match nul lors de l’extravagance quadriennale qui a permis à l’équipe de si bien gérer. . Un grand honneur lorsque vous représentez votre pays aux Jeux olympiques. De plus, je suis vraiment excité, en tant que capitaine. Nous avons une équipe expérimentée avec Harmanpreet (Singh), Birendra Lakra, Rupinderpal, etc. les Jeux olympiques », a-t-il ajouté.

La pause forcée de Covid-19 n’a pas refroidi leur moral même si les Jeux olympiques ont été reportés l’année dernière. « Nos performances des dernières années ont été bonnes. Début 2020, nous jouions bien, nous battions de bonnes équipes. Malheureusement, COVID-19 est arrivé, il y a eu un verrouillage et nous étions à Bengaluru. «Nous nous entraînions (à Bengaluru) et les Jeux olympiques ont été annulés. Nous avons décidé que nous devions le prendre positivement. Comment travailler sur notre jeu et continuer à s’améliorer… », a déclaré Manpreet.

Birendra Lakra, qui a raté les Jeux olympiques de Rio, était enthousiasmé par les prochains Jeux de Tokyo et est très heureux du type de camaraderie que l’équipe a partagé. « Ouais… j’ai raté les derniers Jeux olympiques à cause d’une blessure. On m’a donné une chance de participer à un tournoi des six nations en Espagne avant les Jeux olympiques de Rio, mais je n’étais pas aussi en forme que j’aurais dû l’être. «Après cela, j’ai travaillé dur pour faire un retour. Des entraîneurs aux coéquipiers, tout le monde m’a aidé. Ils ont veillé à ce que je ne me sente pas seul. Il m’a fallu du temps pour revenir en arrière. » Étant l’un des vice-capitaines, l’autre étant Harmanpreet Singh, Lakra est prêt à assumer des responsabilités supplémentaires en tant que joueur senior.

« Il y a beaucoup de responsabilité. Il y a des joueurs seniors… il y a aussi des joueurs expérimentés. Aux derniers Jeux olympiques également, la performance de l’équipe a été bonne. Vous auriez vu au cours de la dernière année et plus, les performances (de l’équipe) ont été bonnes. « En raison de COVID, il y a eu des perturbations, cependant, nous nous sommes entraînés à Bengaluru. Les joueurs sont restés motivés même si nous n’avons pas pu jouer beaucoup de matches en raison des restrictions de Covid », a-t-il ajouté.

Le défenseur Harmanpreet, qui participera à ses deuxièmes Jeux olympiques, a déclaré qu’il y aurait désormais une plus grande responsabilité en tant qu’adjoint de Manpreet, ajoutant qu’il avait beaucoup appris et que la compréhension était meilleure. « En 2016, il n’y avait pas beaucoup de pression parce que j’étais un jeune joueur. Il y avait des joueurs expérimentés… J’ai appris d’eux. Maintenant, j’ai de l’expérience, il y a des responsabilités maintenant et la compréhension est meilleure. s’entraînait en gardant cela à l’esprit.

« Nous nous entraînons l’après-midi. Nous nous entraînons en tenant compte des conditions météorologiques et de l’intensité nécessaire. »

