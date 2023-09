Le skipper indien Sunil Chhetri mène son pays aux phases éliminatoires des Jeux asiatiques alors que son fils est porté disparu

Le capitaine Sunil Chhetri a joué chaque minute des trois matches de l’Inde aux Jeux asiatiques jusqu’à présent, marquant deux des trois buts de l’équipe pour mener le pays aux huitièmes de finale, mais étant devenu père récemment, son fils lui manque également.

Chhetri, 39 ans, et son épouse Sonam ont eu le mois dernier la chance d’avoir un petit garçon, mais il a dû les abandonner et s’acquitter de son devoir national.

« Il y a une différence d’âge avec les autres garçons. Certains d’entre eux sont très jeunes, on leur laisse de l’espace. Sandesh et moi sommes un peu à l’écart d’eux. Nous avons de jeunes enfants à la maison. Mon fils me manque et sa fille (Jhingan) lui manque désespérément », a déclaré Chhetri lorsqu’on lui a demandé comment il passait son temps avec les membres de l’équipe.

L’Inde a fait match nul contre le Myanmar lors de son dernier match du Groupe A et s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en tant que deuxième équipe, terminant devant ses voisins de l’Est avec les mêmes quatre points mais avec une meilleure différence de buts (de 6 à 5).

LIRE : Faits saillants de l’Inde contre le Myanmar, Jeux asiatiques 2023 : Chhetri apparaît une fois de plus comme le sauveur de l’Inde alors qu’ils se qualifient pour les phases éliminatoires, IND 1-1 MYA

L’équipe hétéroclite, constituée deux jours seulement avant son départ pour la Chine, a dépassé les attentes en atteignant les huitièmes de finale. L’équipe n’a pas eu de séance d’entraînement ensemble avant les Jeux puisque les joueurs et le personnel d’encadrement sont arrivés ici quelques heures seulement avant. le premier match de groupe.

La stratégie de l’équipe a été discutée à l’intérieur de l’avion et à l’aéroport de transit.

« Cela a été difficile, nous jouons trois matchs en cinq jours. La bonne nouvelle, c’est que nous sommes désormais qualifiés (pour les huitièmes de finale) et nous allons nous accrocher. Nous devons être le plus en forme possible pour le prochain match.

Chhetri, Jhingan et le gardien numéro un indien Gurpreet Singh Sandhu ont été nommés dans une équipe complète, mais ces deux derniers n’ont pas été libérés par leurs clubs respectifs de Super League indienne.

Après un appel de Chhetri lui-même, Jhingan a été libéré.

«Je me sens coupable de l’avoir forcé (Jhingan) de différentes manières pour l’amener ici. Parce que j’ai réalisé qu’il n’y avait que moi (dans l’équipe) avec les jeunes enfants avec lesquels je n’avais jamais joué auparavant, je leur dois à tous mon respect.

«Je pensais que nous y allions tous les trois. Puis j’ai découvert deux jours avant le départ que c’était seulement moi (sur les trois) qui y partais.

« Il y a eu un jour où j’ai cru que je ne jouais pas. Je pensais avoir d’autres gars et je ne pouvais en pêcher qu’un seul. J’assume la responsabilité d’avoir beaucoup essayé, travaillé sur mes pouvoirs et j’ai pu le pêcher (Jhingan) », a déclaré Chhetri en riant.

Chhetri a fait l’éloge de Jhingan, le décrivant comme un cerveau de footballeur ainsi que comme un « guerrier ».

«Beaucoup de gens ont dit ceci et cela à propos de sa défense, mais c’est un bon cerveau de footballeur et c’est un guerrier absolu. C’est la meilleure chose à propos de Sandesh. Sa volonté de gagner est sans égal. Il fera tout pour gagner.

Il a déclaré que les joueurs s’étaient énormément montrés à la hauteur dans des circonstances difficiles.

« Nous n’avions personne pour le remplacement lors du premier match. Bravo aux joueurs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

« Nous avons fait passer le message aux plus jeunes joueurs présents dans la rencontre. Nous essayons de rendre les choses très simples, très basiques. Nous n’avons effectué aucun jeu combiné.

A LIRE AUSSI : Jeux asiatiques 2023 : décompte des médailles, calendrier, résultats, date, sites et plus

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)