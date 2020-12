Un homme provocant qui a tenté audacieusement de se libérer d’un hôtel de quarantaine de Melbourne a juré de refuser de payer une amende de 19000 dollars, se plaignant d’avoir été « maltraité ».

Dans des scènes comiques, John-Lee Berridge, 24 ans, a fait une offre bizarre pour la liberté le lendemain de Noël quand il s’est brièvement « échappé » de sa chambre au Tullamarine Holiday Inn.

Berridge a réussi à se rendre au parking de l’hôtel, poussant un gardien de sécurité, avant d’être arrêté par la police et détenu.

L’architecte d’intérieur, qui vivait à Maroubra, dans l’est de Sydney, depuis 12 mois, a insisté sur le fait qu’il était inutilement détenu à l’hôtel.

Il a déclaré au Herald Sun qu’il avait correctement rempli les documents relatifs à son permis de voyage avant de se rendre à l’aéroport d’Avalon à 19 heures lundi dernier.

La date limite pour le retour des Victoriens de NSW était le lundi 21 décembre à minuit, avant la fermeture de la frontière après une recrudescence des infections à coronavirus à Sydney.

Il affirme que les responsables de la santé « examinaient son cas » et on lui a dit qu’il serait libre de quitter la quarantaine de l’hôtel le jour de Noël vendredi dernier.

Quand cela ne s’est pas produit, Berridge a décidé de faire une pause pour la liberté.

«Être mal informé a renforcé mon anxiété, c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de partir», a-t-il déclaré.

« Ça s’est juste trop développé, je n’en pouvais plus. Une fois arrivé à ce stade, je ne peux plus me contrôler.

Berridge n’a pas de remords pour son comportement, affirmant qu’il avait l’air de fuir après avoir été « maltraité ».

«On m’a donné de faux espoirs chaque jour», a-t-il déclaré. « Cela a traîné pendant des jours, aurait pu me dire que mon exemption n’allait pas être acceptée. »

Berridge fait face à une amende énorme de 19000 $ pour la violation ainsi que de 3000 $ pour ses frais de quarantaine d’hôtel – qu’il a déclaré qu’il n’y avait « aucun moyen » de payer.

Il prévoit également de contester la violation devant le tribunal.