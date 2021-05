« Je veux jouer dans les plus grands jeux ⚽️ » C’est un moment de ma carrière où j’ai besoin de réfléchir et d’avoir une conversation honnête avec le président « 🏆@ GNev2 discute exclusivement avec @HKane au #TheOverlap, discutant de son avenir, Spurs, Angleterre et plus 📽️L’épisode complet sort demain drops

– Sky Bet (@SkyBet) 20 mai 2021