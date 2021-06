Le skipper anglais Harry Kane dit que son équipe peut battre l’Ecosse et remporter le tournoi

Le skipper de l’ANGLETERRE Harry Kane a déclaré hier soir qu’il pouvait battre l’Écosse vendredi soir – puis remporter l’Euro.

L’attaquant des Three Lions, 27 ans, pense qu’ils ont « une excellente occasion » de soulever le trophée à domicile – tandis que les températures plus fraîches à Wembley ce soir seront un soulagement.

Hier soir, le skipper anglais Harry Kane a déclaré que son équipe pouvait battre l’Écosse vendredi soir – puis remporter l’Euro Crédit: News Group Newspapers Ltd

Kane a révélé que c’était un rêve d’enfance de mener l’Angleterre à son premier trophée majeur depuis 1966.

Il a déclaré: «Bien sûr, nous pensons que nous pouvons le gagner. Nous comprenons également que cela n’a pas été fait pour notre pays depuis longtemps et il y a beaucoup de travail acharné tout au long des sept matchs auxquels nous jouons, espérons-le.

« De mon point de vue, bien sûr, c’est un rêve depuis que je suis enfant de gagner un tournoi et de soulever un trophée avec l’Angleterre et avoir cette opportunité maintenant est excitant. »

Il a ajouté : « C’est très rare d’avoir un tournoi à domicile et pour moi personnellement, c’est aussi proche que possible. Nous devons essayer d’utiliser cela à notre avantage.

Harry Kane en tête lors de la victoire de l’Angleterre contre la Croatie lors de leur match d’ouverture Crédit : Getty

L’équipe a grillé lors de la victoire 1-0 de dimanche après-midi contre la Croatie, mais Kane a déclaré à propos des conditions plus fraîches de ce soir : « Ce sera plus facile à cet égard. »

« C’était un match difficile à 14 heures, il faisait environ 40 degrés sur ce terrain mais je pensais que nous l’avions bien géré. Ce sera agréable de jouer à 20 heures le soir. »

Les partisans de l’Angleterre et de l’armée tartan se préparent à un affrontement à succès entre voisins, et Kane a reconnu son importance.

Il a déclaré : « Nous savons ce que cela signifie de représenter l’Angleterre et de jouer contre l’Écosse. Nous allons essayer d’utiliser ces sentiments à notre avantage.

Kane a marqué un but dans les arrêts de jeu contre l’Écosse lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde à Hampden en 2017 – son premier match en tant que capitaine.

Une solide performance écossaise n’a pas été récompensée contre la République tchèque après avoir été refusée à plusieurs reprises par l’impressionnant gardien tchèque Crédit : EPA

Il se souvient : « Nous sommes montés 1-0 et nous nous sentions assez à l’aise. Puis, tout d’un coup, revenir 2-1 derrière avec deux superbes coups francs était vraiment un coup de pied dans les dents. L’ambiance ce jour-là était incroyable, le stade devenait fou. Je pensais que nous avions fait preuve d’une grande résilience pour aller égaliser après tout ce qui s’était passé. C’était une occasion spéciale pour moi.

Mais il a dit qu’il était important de rester calme ce soir dans ce qui promet d’être une atmosphère tout aussi frénétique. Il a poursuivi: «Ce sera un match difficile.

« Il y a eu beaucoup de construction autour de ça. Mais c’est notre deuxième match dans un tournoi majeur et notre objectif est d’essayer de gagner et de nous assurer que nous essayons de nous qualifier et de nous donner autant de chances de passer au tour suivant le plus tôt possible.

Il a insisté : « Nous avons une super équipe, nous sommes bien placés.

Mais il n’y avait aucun danger de sous-estimer l’Ecosse, qui a perdu son match d’ouverture 2-0 contre la République tchèque.

Le skipper anglais Kane a également rendu hommage à son ancien coéquipier des Spurs Christian Eriksen, qui s’est effondré lors du match d’ouverture du Danemark samedi dernier. Crédit : AFP

Il a déclaré : « Nous avons un immense respect pour l’Écosse. Ils ont beaucoup de grands joueurs, beaucoup de joueurs expérimentés. Andy Robertson, pour sa part, a remporté la Premier League, a remporté la Ligue des champions.

Kane a expliqué que l’Angleterre voulait au moins égaler sa performance à la Coupe du monde 2018, lorsqu’elle a atteint les demi-finales.

Il a ajouté : « Je pense que c’est le but. Si nous ne parvenions pas à une demi-finale, nous serions tous déçus en tant que joueurs, en tant que pays et en tant que staff.

« Je pense que nous avons avancé dans la bonne direction au cours des trois ou quatre dernières années, donc la prochaine étape est d’aller plus loin, au moins, et d’essayer d’entrer dans cette finale et, espérons-le, de la gagner. »

Kane avec Eriksen à l’époque du Danois en tant que Spurs Crédit : Getty – Contributeur

Il a également rendu hommage à son ancien coéquipier des Spurs Christian Eriksen, qui s’est effondré lors du match d’ouverture du Danemark samedi dernier. Il a déclaré: «Cela a été difficile, cela a été vraiment difficile à regarder.

« Heureusement, Christian est vivant. Ma femme a parlé à sa femme et ce que je comprends, tout se passe bien.

« Christian est dans tous nos cœurs. C’est un rappel de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. Nous voulons lui souhaiter bonne chance et j’espère le voir bientôt personnellement.

« La chose la plus importante est qu’il s’améliore de jour en jour et qu’il sache que nos pensées sont avec lui. » On estime que plus de la moitié de la population d’Angleterre et d’Écosse regardera le match de ce soir. Et l’entraîneur anglais Gareth Southgate a déclaré que l’équipe était désespérée de bien performer pour ses supporters.

L’armée tartan espère encourager leur équipe à la victoire Crédit : Rex

Il a ajouté : « Pour moi, il s’agit toujours de créer ces moments pour nos fans.

« Il y a deux parties du travail de manager – tirer le meilleur parti des joueurs et créer des moments que les fans peuvent apprécier. »

Les pubs à travers le pays diffuseront le match, mais un propriétaire a été averti qu’il serait condamné à une amende si les parieurs applaudissaient.

Avant le match contre la Croatie, Leon Kelly a reçu la visite d’officiers du conseil dans son bar Level One à Darwen, Lancs. Ils lui ont dit qu’il encourait une amende de 1 000 £ si les supporters faisaient du bruit. Il a déclaré: «Je les ai juste en quelque sorte regardés comme:« Quoi? Comment diable suis-je censé faire ça ?’.

« Est-ce que je fais une pause lorsque quelqu’un est sur le point de tirer au but et avertit tout le monde de se taire ? »

Un propriétaire de bar a été menacé de 1 000 £ si les fans anglais faisaient du bruit en regardant des matchs Crédit: News Group Newspapers Ltd

Les conseillers ont déclaré que son chapiteau était « partiellement fermé », donc « chanter et crier » augmente le risque de Covid.

Pendant ce temps, les scientifiques ont également mis en garde les fans contre les crises cardiaques lors de matchs stressants.

Les cas augmentent de plus de cinq pour cent lors des grands tournois. Si l’Angleterre atteint la finale, le risque qu’elle soit fatale augmentera jusqu’à 50%, ont déclaré des chercheurs allemands.