KITZBHEL, Autriche: Beat Feuz a remporté ce week-end la deuxième descente de la Coupe du monde masculine sur le parcours de Streif dimanche, répétant son triomphe de deux jours plus tôt.

La course a été interrompue pendant quelques minutes à cause de la lumière plate alors que les nuages ​​bas se sont déplacés juste avant le départ du skieur suisse.

Pas distrait par le temps d’attente supplémentaire, Feuz a surtout excellé dans la partie inférieure du parcours en battant Johan Clarey de 0,17 seconde.

Le Français de 40 ans est devenu le skieur le plus âgé sur un podium de descente en 54 ans d’histoire de la Coupe du monde.

L’Autrichien Matthias Mayer, qui a remporté la course l’an dernier et est arrivé vendredi derrière Feuz, a terminé à 0,38 de retard en troisième position.

Alors que la course du vendredi sur le même parcours a été gâchée par de graves accidents impliquant le skieur suisse Urs Kryenbhl et l’américain Ryan Cochran-Siegle, seuls trois des 52 coureurs n’ont pas réussi à terminer le dimanche en descente et tous ont évité de se blesser.

Les organisateurs avaient réduit le saut final, où Kryenbhl s’était écrasé lors de la course du vendredi, qui avait été reportée d’une autre station emblématique, Wengen en Suisse.

Alors que le ciel se dégageait à nouveau lors de l’événement de dimanche, certains partants tardifs avaient une visibilité plus claire et se rapprochaient des temps des meilleurs coureurs, notamment Florian Schieder.

L’Italien, portant le dossard n ° 50, a mené Feuz de plus d’un quart de seconde pour les quatre premiers temps intermédiaires mais a finalement terminé à 1,43 seconde de retard en 14e.

La course dans les Alpes autrichiennes est l’un des événements phares du calendrier de la Coupe du monde masculine et accueille généralement jusqu’à 50000 spectateurs, bien qu’aucun fan n’ait été autorisé cette année au milieu de mesures anti-coronavirus strictes.

La course a été reportée d’une journée à cause du mauvais temps samedi, repoussant le super-G initialement programmé à lundi.

