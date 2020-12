SANTA CATERINA VALFURVA, Italie: Filip Zubcic a réalisé une deuxième manche fulgurante dans une neige dense pour battre le leader de la mi-temps Zan Kranjec et a remporté un slalom géant pour la Coupe du monde masculine dans les Alpes italiennes samedi.

Le skieur croate a couru dans le plat léger et était presque septième de la tête après le premier tour, mais a signé le deuxième meilleur temps de la finale, battant Kranjec de 0,12 seconde.

Le duo suisse Marco Odermatt et Loic Meillard ont terminé respectivement troisième et quatrième.

C’était la deuxième victoire de Zubcics en carrière, après une victoire en GS au Japon en février.

Le leader de la Coupe du monde, Alexis Pinturault, a terminé à huit dixièmes de la tête à la cinquième place, suivi du coureur américain Tommy Ford à la sixième place.

L’équipe norvégienne a connu des difficultés dans des circonstances difficiles.

Le champion en titre Alexander Aamodt Kilde a terminé neuvième avec 1,31; Le champion du monde GS Henrik Kristoffersen a terminé 22e après avoir évité une chute dans sa deuxième manche; et Lucas Braathen était à 1,86 derrière à la 12e place.

Braathen, 20 ans, est devenu le plus jeune vainqueur d’une course de Coupe du monde en six ans lorsqu’il a remporté la GS d’ouverture de la saison à Soelden en octobre.

Erik Read a marqué le point le plus rapide au match retour et a fait passer le Canadien de la 23e à la 10e place.

Le personnel du cours a déblayé la pente jusqu’à 80 centimètres (31 pouces) de neige fraîche pendant la nuit.

L’événement a été déplacé de Val d’Isère en raison d’un manque de neige dans la station française.

Dimanche, un autre GS est au programme.

