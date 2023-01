Le skieur américain Shiffrin remporte la 83e course record de la Coupe du monde

SAN VIGILIO DI MAREBBE, Italie (AP) – La skieuse américaine Mikaela Shiffrin a remporté mardi une 83e course de Coupe du monde record.

La victoire de Shiffrin en slalom géant a brisé l’égalité sur la liste féminine de tous les temps avec l’ancienne coéquipière américaine Lindsey Vonn. Vonn a pris sa retraite il y a quatre ans lorsque des blessures ont écourté sa carrière.

“Il me faudra peut-être un peu de temps pour savoir quoi dire”, a déclaré Shiffrin. “Je ne sais pas quoi dire pour le moment.”

Shiffrin n’a plus besoin que de trois victoires supplémentaires pour égaler la note globale d’Ingemark Stenmark – entre hommes et femmes – de 86 victoires.

Stenmark a concouru dans les années 1970 et 80.

Shiffrin a mené du début à la fin à la station balnéaire de Kronplatz dans les Dolomites italiennes, croisant 0,45 seconde devant la championne du monde Lara Gut-Behrami et 1,43 devant la favorite locale et ancienne championne du général Federica Brignone après avoir également affiché la première manche la plus rapide.

Shiffrin semblait épuisée et soulagée immédiatement après avoir terminé, se penchant et posant sa tête sur ses bâtons, puis se mordant les lèvres avant d’aller embrasser Gut-Behrami et Brignone.

Brignone a dit à Shiffrin, “Félicitations”, et Shiffrin a répondu, “Oh mon dieu.”

C’était la neuvième victoire de Shiffrin de la saison.

De plus, Shiffrin n’a que 27 ans. Vonn avait 33 ans lorsqu’elle a remporté sa dernière Coupe du monde et Stenmark avait 32 ans.

Le record survient également près d’un an après que Shiffrin n’a pas remporté de médaille dans six épreuves aux Jeux olympiques de Pékin après s’être inscrit au milieu de grandes attentes.

Shiffrin peut rapidement ajouter à son total record dans un autre slalom géant à Kronplatz mercredi. Ensuite, elle a deux slaloms – sa meilleure épreuve, ayant représenté 51 de ses 83 victoires – à Spindleruv Mlyn, en République tchèque, le week-end prochain. C’est là que Shiffrin a fait ses débuts en Coupe du monde à l’âge de 15 ans en mars 2011.

Après une courte pause, Shiffrin sera à nouveau une menace pour plusieurs médailles aux championnats du monde de Courchevel et de Méribel, en France, qui débuteront le 6 février.

The Associated Press