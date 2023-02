Le skieur américain Shiffrin mène la 1ère manche en GS aux championnats du monde

MERIBEL, France (AP) – La skieuse américaine Mikaela Shiffrin a pris la tête du slalom géant aux championnats du monde jeudi, un jour après une séparation inattendue avec l’entraîneur de longue date Mike Day.

Shiffrin était le troisième partant et a battu le temps de la première manche de la France Tessa Worley, alors leader, de 0,12 seconde.

« J’ai vraiment bien skié partout. La chose la plus importante était que je n’ai pas fait de grosses erreurs », a déclaré Shiffrin. “Je dois donc trouver un bon équilibre entre ces tactiques (pour) la deuxième manche – un ski intelligent mais aussi une agression totale, car tout le monde avait une course sur la colline maintenant pour que tout le monde puisse en quelque sorte monter d’un cran.”

Day, l’entraîneur-chef de la skieuse depuis 2016, a quitté l’équipe au milieu des championnats du monde après que Shiffrin l’ait informé qu’elle prévoyait de prendre une nouvelle direction avec son staff à la fin de la saison.

Shiffrin a devancé Worley de 0,30 seconde lors du dernier passage, mais l’Américain a réussi le temps le plus rapide de tous les skieurs dans la dernière section.

“En fait, je pensais que je serais plus lent que tout le monde lors du dernier segment. Parce que sur ces terrains cette saison, j’ai toujours été un peu en retrait », a déclaré Shiffrin. “Alors quand je skiais, je n’arrêtais pas de penser, il faut pousser plus fort, pousser plus fort, pousser plus fort. Donc je suppose que c’était la bonne tactique à la fin.

Shiffrin a été le champion olympique de 2018 et a remporté cinq des six derniers slaloms géants du circuit de la Coupe du monde.

« Je skie bien. Je sais skier en GS, alors essayez simplement d’y faire confiance », a déclaré Shiffrin.

La skieuse italienne Federica Brignone a terminé troisième, à 0,31 seconde. Le reste du peloton, mené par la championne en titre Lara Gut-Behrami, de Suisse, avait plus de six dixièmes de seconde à rattraper dans la deuxième manche.

La championne olympique de slalom géant Sara Hector, de Suède, a terminé à 0,96 du rythme.

La skieuse américaine Paula Moltzan s’est retournée et a raté une porte à mi-chemin de sa course et n’a pas terminé. Moltzan s’est fracturé la main lors de l’épreuve par équipe de mardi, que l’équipe américaine a remportée. Shiffrin n’a pas participé à cette épreuve.

« La main est aussi bonne qu’elle allait l’être, donc je ne suis pas déçue », a déclaré Moltzan, qui avait attaché son gant à son bâton de ski pendant sa course. “Je pense que j’ai juste mal évalué mon virage et que je suis entré un peu à l’intérieur et que je n’ai pas pu récupérer.”

Un nombre élevé de 114 partants dans la première manche et le soleil éclatant sur le Roc de Fer pourraient devenir un facteur pour les conditions de parcours dans la deuxième manche, lorsque les 30 meilleurs coureurs après la première manche descendent dans l’ordre inverse.

Shiffrin n’a pas terminé son épreuve d’ouverture aux championnats du monde la semaine dernière lorsqu’elle a chevauché une porte dans la portion de slalom du combiné. Elle a remporté l’argent au super-G deux jours plus tard.

Shiffrin a 12 médailles lors de 15 courses de championnats du monde précédentes, ce qui lui donne la deuxième place sur la liste de tous les temps pour le plus grand nombre de médailles individuelles remportées par une femme aux championnats du monde, derrière la skieuse allemande Christl Cranz, qui en a remporté 15 dans les années 1930.

La grande américaine, maintenant sans son entraîneur, visera une 13e médaille dans la deuxième manche plus tard jeudi.

“Les entraîneurs sont importants mais Shiffrin reste Shiffrin”, a déclaré à l’Associated Press la skieuse italienne Marta Bassino, qui occupait la 13e place. « Elle ne dépendait pas (uniquement) de lui. N’enlevons rien à lui ou aux autres entraîneurs, avec tout le respect que je lui dois, mais regardez-la.

___

The Associated Press