Un sketch comique dépeignant Dieu comme un violeur, diffusé lors d’un programme de compte à rebours du réveillon du Nouvel An par la chaîne nationale irlandaise, a déclenché une réaction violente de la part des évêques catholiques du pays.

Le reportage simulé a été diffusé sur RTÉ alors que les téléspectateurs de toute l’Irlande verrouillée se sont mis à l’écoute de la chaîne de télévision d’État pour enfin dire adieu à 2020. Dans le clip controversé, un homme âgé en robe blanche, aux cheveux blancs et à une longue barbe blanche, est vu être traîné loin d’un palais de justice et dans un véhicule de police par un membre de la police irlandaise.

«Dans une autre révélation choquante cette année, Dieu est devenu le dernier personnage à être impliqué dans les scandales de harcèlement sexuel en cours,» un lecteur de news explique dans une voix off.

L’homme de cinq milliards d’années était accusé de s’être imposé à une jeune migrante du Moyen-Orient et de l’avoir imprégnée contre sa volonté.

«Il a été condamné à deux ans de prison, les 24 derniers mois avec sursis», ajouta la voix off, se moquant des lois de condamnation notoirement laxistes de l’Irlande.

Le rôle du lecteur de nouvelles a été joué par le radiodiffuseur chevronné Aengus Mac Grianna, qui a travaillé pendant de nombreuses années sur la couverture des nouvelles de RTÉ. Le croquis était l’œuvre du journal satirique Waterford Whispers News, qui avait été embauché par RTÉ pour produire le contenu de l’émission du réveillon du Nouvel An.

Le croquis a provoqué une réaction furieuse de la part du chef de l’Église catholique en Irlande, l’archevêque Eamon Martin, qui a critiqué la chaîne de télévision d’État pour avoir diffusé la blague.

«Je suis choqué que le producteur / rédacteur en chef de NYE Countdown Show n’ait pas réalisé à quel point un reportage moqueur accusait Dieu de viol et dénonçait son emprisonnement.» A déclaré l’archevêque Martin.

Ce clip scandaleux doit être retiré immédiatement et dénoncé par toutes les personnes de bonne volonté.

«Diffuser un clip aussi profondément offensant et blasphématoire sur Dieu et notre Bienheureuse Mère Marie pendant la période de Noël est insultant pour tous les catholiques et chrétiens», il ajouta.

2. Diffuser un clip aussi profondément offensant et blasphématoire sur Dieu et notre Bienheureuse Mère Marie pendant la saison de Noël sur «NYE Countdown Show» sur @RTE, @RTEOne & à la veille de la fête solennelle de Marie, Mère de Dieu insulte tous les catholiques et chrétiens. @deeforbes_dee – Eamon Martin (@ArchbishopEamon) 1 janvier 2021

L’archevêque de Dublin, Dermot Farrell, a également condamné RTÉ, l’accusant de «Se moquer du divin» et de «Banaliser les victimes de viol.»

De nombreux utilisateurs de Twitter se sont rapidement rangés du côté des dirigeants de l’église, accusant RTÉ de colporter «Déchets offensants» tout en appelant également les gens à cesser de payer la redevance de télévision qui finance le radiodiffuseur national.

«Vraiment épouvantable. L’état absolu de notre diffuseur public, » a dit une personne. «Tous les catholiques devraient cesser de payer leur redevance télévisuelle», un autre a ajouté.

L’indignation était loin d’être confinée à l’église catholique car de nombreux acteurs politiques ont également exprimé leur colère face à l’émission.

La ministre junior de l’éducation spéciale et de l’inclusion, Josepha Madigan, a fustigé le croquis pour avoir allégé le viol. « La satire est un élément important de la liberté d’expression, mais je suis très préoccupé par les blagues désinvoltes sur un sujet aussi grave que le viol, » dit-elle au Irish Daily Mail.

C’était vraiment un réveillon du Nouvel An à oublier pour RTÉ car le croquis de Dieu n’était pas la seule controverse qui a frappé le programme. Étonnamment, l’émission du compte à rebours du Nouvel An a réussi à manquer le compte à rebours jusqu’en 2021 alors que les invités du studio étaient occupés à discuter de leurs héros de 2020. Le programme a ensuite été réduit à un compte à rebours de 30 secondes après l’arrivée de 2021. Inutile de dire que de nombreux téléspectateurs n’étaient pas satisfaits.

