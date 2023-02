Le sketch “Casteist” des étudiants de l’université Jain suscite l’indignation après que la vidéo soit devenue virale

Un sketch profondément castiste interprété par un groupe d’étudiants de l’Université JAIN (réputé être) suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Après que la vidéo soit devenue virale et ait suscité l’indignation, l’université a formé un comité de discipline pour enquêter sur l’affaire, a rapporté The New Indian Express. L’université a déclaré que des mesures strictes seront prises après l’enquête et qu’elle n’encourage ni n’entretient le casteisme, ajoute le rapport.

La vidéo montre un groupe d’étudiants, les Delroys Boys, interprétant un sketch se moquant des personnes appartenant aux castes répertoriées, des réserves ainsi que du père de la Constitution indienne lui-même, le Dr BR Ambedkar. Des sujets de grave préoccupation tels que “l’intouchabilité” ont également été évoqués de manière moqueuse au cours du sketch.

L’événement dont le sketch faisait partie s’appelle Mad Ads et impliquait de faire la publicité de produits imaginaires avec humour dans le cadre d’un concours. Les organisations dalits ont sévèrement critiqué la vidéo.

Avertissement de déclenchement : le contenu suivant est castéiste et peut déranger les spectateurs

Les insultes de caste ne sont pas de la satire ! Des étudiants de l’Université Jain de Bangaluru ont insulté Babasaheb et ont fait de l’humour de caste contre la communauté SC. De tels sketches castistes et insensibles sont une tentative de se moquer des classes déprimées. pic.twitter.com/QwPexm3fim — Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) 10 février 2023

#Casteisme Jain University Bangaluru a insulté Babasaheb. Le sketch qu’ils ont joué le 4 février montrait un homme issu d’une caste inférieure essayant de sortir avec une femme de caste supérieure. Les fabricants ont transformé BR Ambedkar en ‘Beer Ambedkar’ et ont utilisé plusieurs autres phrases problématiques….. pic.twitter.com/Q147vR3k4q— La voix des Dalits (@ambedkariteIND) 10 février 2023

Un sketch de caste a été mis en scène contre les SC à l’Université Jain de Bangalore. Ils ont également insulté Babasaheb Ambedkar en l’insultant sous une forme désobligeante. Nous exigeons une action rapide contre les organisateurs et les interprètes de l’événement.pic.twitter.com/XE8wl7bj9J — Mission Ambedkar (@MissionAmbedkar) 10 février 2023

Jain University Bengaluru célébrant la moquerie de la caste supérieure des castes opprimées. Tant de haine pour les exploités est propre aux esprits des élites indiennes. https://t.co/TqIhbdLH4T— Sandeep Manudhane (@sandeep_PT) 11 février 2023

Un groupe d’étudiants a également lancé une pétition contre le sketch, a rapporté The News Minute.

