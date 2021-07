Le skateur Sky Brown deviendra le plus jeune olympien d’été britannique à Tokyo

La skateuse Sky Brown deviendra la plus jeune olympienne d’été britannique à Tokyo et espère inspirer d’autres filles.

Brown aura 13 ans et 11 jours à l’ouverture des Jeux olympiques le 23 juillet, dépassant le record britannique de Margery Hinton, qui avait 31 jours de plus lorsqu’elle a nagé à Amsterdam en 1928.

« Tout le monde dans le monde regardera, et j’ai l’impression que si je suis le petit là-dedans qui va grand, j’espère qu’elles (les filles) penseront: » Peut-être que je peux le faire « , et je peux montrer au monde à quel point c’est amusant et le skateboard créatif l’est », a-t-elle déclaré à la BBC.

Sa sélection dans l’équipe britannique a été confirmée jeudi. Elle sera accompagnée de sa coéquipière Bombette Martin, âgée de 14 ans, lorsque le skateboard fera ses débuts olympiques.

Brown, qui est né au Japon, a remporté une médaille de bronze dans la discipline du parc aux championnats du monde 2019 à Sao Paulo et s’est classé troisième après les épreuves de qualification.

Il y a un an, âgée de 11 ans, Brown s’est cassé le crâne et le bras gauche en sautant d’une rampe de half-pipe à l’entraînement.

« J’ai récupéré très vite, et en revenant sur la planche, je n’avais pas du tout peur, j’étais excitée », a-t-elle déclaré. « Je me suis senti plus fort après ça. Je voulais faire plus de choses – j’ai fait la méga-rampe après ça.

Lors de sa première compétition depuis lors, en mai, elle a été finaliste d’une tournée dans l’Iowa. Son événement olympique est le 4 août.

Martin est née à New York mais a passé une grande partie de son enfance à Birmingham. Elle s’est qualifiée à la 18e place après la campagne de qualification.

La plus jeune olympienne de Grande-Bretagne reste Cecilia Colledge, qui avait 11 ans lorsqu’elle a participé à des compétitions de patinage artistique aux Jeux d’hiver de 1932.

