Le skateur le plus rapide ? Le coup le plus dur ? La programmation du concours d’habiletés de la BCHL annoncée à Penticton

L’histoire sera écrite à Penticton ce week-end lorsque plus d’une douzaine des étoiles les plus brillantes de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique s’affronteront dans les exercices d’habileté les plus compétitifs du sport.

La BCHL Skills Competition se tiendra à la nouvelle patinoire extérieure de Penticton à 13 h ce samedi 21 janvier, dans le cadre de la célébration du match des étoiles du 60e anniversaire de la ligue.

Jamais dans l’histoire de la BCHL un tel événement n’a été disputé dans une installation extérieure, selon le sous-commissaire Steven Cocker.

Deux joueurs de chacune des conférences Coastal et Interior participeront à quatre exercices différents, dont les attaquants des Penticton Vees Josh et Bradly Nadeau, qui se classent aux premier et deuxième rangs des marqueurs de la ligue au cours de la saison 2022-2023.

Seuls des joueurs sélectionnés participeront à chacun des exercices du patineur le plus rapide, du tir le plus dur, du tir de précision et de l’agilité/des passes, tous les participants devant participer au défi du relais en échappée à la fin de l’événement.

La BCHL a annoncé la programmation complète de la compétition :

Patineur le plus rapide

• Mateo Dixon (Coquitlam Express)

• Brady Hunter (Trail Smoke Eaters)

• Karter McNarland (Powell River Kings)

• Jaiden Moriello (Guerriers de West Kelowna)

Agilité/Passes

• Jake Bongo (Aigles de Surrey)

• Ethan Bono (Bouledogues de la vallée d’Alberni)

• Nathan Mackie (Salmon Arm Silverbacks)

• Cade Littler (Wenatchee sauvage)

Tir de précision

• Mirko Buttazzoni (Coquitlam Express)

• Kai Daniells (Nanaïmo Clippers)

• Josh Nadeau (Penticton Vees)

• Jack Silich (Cranbrook Bucks)

Tir le plus dur

• John Herrington (Prince George Spruce Kings)

• Bradly Nadeau (Penticton Vees)

• Olivier Picard (Victoria Grizzlies)

• Garrett Valk (Langley Rivermen)

La patinoire extérieure accueille également le match des anciens de la BCHL à 14 h 30 et le tournoi des étoiles trois contre trois à partir de 16 h ce samedi.

