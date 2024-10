Le Six Degrees Bistro du Big White accueille un chef qui a beaucoup voyagé pour diriger la cuisine – Kelowna News

Photo : Contribué

Le Six Degrees Bistro de la station de ski Big White aura un nouveau chef exécutif à la barre cet hiver, proposant des plats avec son propre style unique qui raviront à coup sûr.

Alessa Valdez est la nouvelle responsable de la cuisine et elle apporte à la montagne une riche expérience culinaire et une passion pour la cuisine innovante.

« Nous sommes plus que ravis d’accueillir la chef Alessa Valdez », a déclaré Ana Mooney, propriétaire du Six Degrees Bistro, dans un communiqué de presse. « Son expérience dans diverses cuisines et sa passion pour les ingrédients durables correspondent parfaitement à ce que nous construisons ici. Son leadership et sa créativité continueront d’améliorer l’expérience culinaire de nos clients.

Valdez a travaillé dans certains des meilleurs restaurants de Toronto, notamment Alo Bar, qui fait partie du groupe étoilé Michelin Alo Restaurant. Elle a déménagé en Colombie-Britannique pour travailler chez Phantom Creek Estates près d’Oliver avant de déménager à Big White.

Le bistro ouvrira pour la saison hivernale le 12 décembre.