Le site Web royal supprime la déclaration romantique de Meghan Markle du prince Harry

La famille royale vide ses archives.

En tant que tel, il apparaît Prince Harryla puissante déclaration de 2016 qui a non seulement confirmé sa romance avec Meghan Marklemais l’a également défendue contre les abus racistes, n’est plus traçable sur le site Internet de la famille royale.

Bien que la déclaration du 8 novembre 2016 puisse être trouvée via le moteur de recherche du domaine royal, le lien permettant d’amener un utilisateur à la déclaration elle-même est rompu, plusieurs prises électriques ont signalé. E! News a contacté les représentants du duc et de la duchesse de Sussex ainsi que du palais pour obtenir leurs commentaires à ce sujet.

À l’époque, alors que les rumeurs d’une romance entre Harry et Meghan provoquaient une vague de presse négative contre la star de Suits, le secrétaire aux communications de Kensington Jason Knauf-qui représentait Harry ainsi que Prince William et Kate Middleton– a partagé une déclaration rare et passionnée pour sa défense.

« Meghan Markle a fait l’objet d’une vague d’abus et de harcèlement », peut-on lire dans le message. « Certains d’entre eux ont été très publics : la diffamation en première page d’un journal national, les connotations racistes des commentaires et la pure et simple le sexisme et le racisme des trolls des réseaux sociaux et des commentaires d’articles Web.