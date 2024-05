Le site Web offre des conseils pratiques et gratuits aux soignants des patients atteints de démence

Plus de 95 pour cent des patients souffrent de ces symptômes et d’autres symptômes neuropsychiatriques de démence, qui ont tendance à fluctuer dans le temps et à varier en intensité. C’est souvent la raison pour laquelle les personnes atteintes de démence se retrouvent dans des résidences-services ou des maisons de retraite, selon l’Association Alzheimer. À un moment donné, les familles et les amis qui tentent d’aider à la maison n’y parviennent tout simplement pas.