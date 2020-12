Le site Web d’un lycée juif orthodoxe de New York a apparemment été piraté et rempli d’images antisémites, y compris des croix gammées et des images de soldats nazis en marche et des insultes racistes.

Le lycée North Shore Hebrew Academy a été rebaptisé le «Camp de la mort hébreu de la côte nord» lors de l’effroyable cyberattaque, qui a duré plusieurs heures lundi.

Plus de photos du hack. pic.twitter.com/4hLnf91JUE – StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) 14 décembre 2020

HAPPENING NOW – une académie hébraïque de Great Neck (Long Island), NY est piratée! Des chansons, des images et des messages nazis continuent d’être publiés. Ils ont également divulgué les adresses et les informations de carte de crédit des étudiants et des enseignants.@NassauCountyPD @GNVFDChief@GreatNeckPatch pic.twitter.com/8XkaWRjHGI – StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) 14 décembre 2020

La fondation à but non lucratif StopAntisemitism.org a partagé certaines des images inquiétantes publiées sur le site Web, y compris des soldats SS en marche, des références à «La course k ** e», et une chanson pour enfants qui avait été éditée pour inclure une référence au tristement célèbre camp de concentration d’Auschwitz où plus de 1,1 million de personnes ont été tuées.

«Nous sommes horrifiés que des pirates informatiques aient ciblé une école juive et exposé des enfants à des images et des messages nazis horribles», a déclaré Liora Rez, directrice de StopAntisemitism.org.

«Beaucoup de ces adolescents sont des descendants de survivants de l’Holocauste, et un traumatisme générationnel est souvent déclenché lorsque de tels événements se produisent.»

Pour aggraver les choses, les informations personnelles des étudiants et des enseignants de l’académie, y compris les noms, adresses et données de carte de crédit, ont également été compromises et divulguées en ligne par les pirates.

Lundi après-midi, le site Web de l’école avait été supprimé, le seul contenu visible restant étant la lecture d’un message, « En construction. Veuillez revenir bientôt. »

Le directeur Daniel Vitow a confirmé que la police du comté de Nassau avait ouvert une enquête sur le crime de haine apparent.

Le piratage a eu lieu à mi-chemin de la célébration juive de Hanoukka, qui a commencé le jeudi 10 décembre et se poursuivra jusqu’au vendredi 18 décembre.

