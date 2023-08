Le site Web du Patriot Legal Defence Fund de Donald Trump est piraté

Le site Web de l’ancien président Donald Trump fonds de défense juridique semble avoir été piraté et dégradé au cours du week-end. Au moment de la rédaction de ce blog, la dégradation est toujours en ligne sur le site et n’a pas été supprimée.

Le Fonds de défense juridique Patriot est un effort de collecte de fonds lancé il y a environ une semaine par des membres de haut niveau de l’équipe Trump, dans le but déclaré de rembourser les frais juridiques des alliés politiques et des membres du personnel de Trump. Bon nombre de ces alliés et membres du personnel sont actuellement embourbés dans le nombreuses enquêtes judiciaires en cours dans l’ancien président, et sont assaillis par les frais de justice. Alors que le fonds Patriot l’a notamment dit ne le fera pas payer les factures juridiques de Trump ou de sa famille, The Daily Beast récemment signalé certains problèmes d’éthique potentiels impliquant le groupe qui valent probablement la peine d’être examinés.

Pour ajouter aux ennuis de Trump, il semble que quelqu’un piraté le site Web du fonds vendredi. Un version archivée du site Web du fonds Patriot montre qu’avant le piratage, il incluait le slogan de Trump – « Make America Great Again » – et demandait aux visiteurs de « Aidez à DÉFENDRE Donald Trump !!!!” avec un don financier quelconque. Maintenant, cependant, le site dit quelque chose de tout à fait différent.

Le pirate, quel qu’il soit, a barré le nom de Trump et l’a ajouté à la bannière du site « L’Amérique est déjà grande ». Ils ont ensuite publié une chape décousue sur les « mensonges » et la liste croissante des problèmes juridiques de Trump. Il lit, en partie:

Donald Trump a des démêlés avec la justice en Géorgie. C’est la quatrième fois qu’une telle chose se produit. Tout le monde est innocent jusqu’à preuve du contraire, mais si quelqu’un continue d’avoir des ennuis, nous devrions réfléchir à ce que cela signifie pour le caractère de quelqu’un. Toutes les personnes qui portent des accusations criminelles contre lui peuvent-elles se tromper ?

Le pirate informatique a également recommandé aux visiteurs de ne pas « soutenir le fonds frauduleux de Trump » et de donner à la place à des groupes comme l’ACLU et d’autres organisations libérales. En bas de page, un lien hypertexte vers une vidéo YouTube sur les audiences du 6 janvier a également été ajouté.