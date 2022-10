Le site Web du New York Post piraté, les gros titres racistes et sexistes ciblent les politiciens

Le site Web et le compte Twitter du New York Post ont été piratés jeudi, alors que des titres racistes et sexuellement explicites sur la représentante Alexandria Ocasio-Cortez et le président Joe Biden ont été publiés.

Les messages ont été supprimés peu après jeudi matin, et le Société de presse Le site Web du tabloïd new-yorkais détenu par New York fonctionnait comme d’habitude. The Post compte 2,8 millions d’abonnés sur Twitter.

Un porte-parole du New York Post a confirmé jeudi dans un e-mail à CNBC que le site Web avait été piraté et qu’ils enquêtaient actuellement sur la cause. Le porte-parole n’a fourni aucun autre commentaire.

Les titres apparaissaient avec des photos mais des liens qui ne menaient pas à des articles. En plus des gros titres violents et explicites ciblant Biden et son fils, Hunter, et Ocasio-Cortez, il y avait aussi un titre raciste concernant le maire de New York Eric Adams et un message ciblant les enseignants syndiqués.

Les représentants du président, Ocasio-Cortez, Adams, le candidat au poste de gouverneur de New York Lee Zeldin et la titulaire Kathy Hochul – qui ont également été mentionnés dans des titres explicites – n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le système de gestion de contenu WordPress n’a pas non plus immédiatement répondu au commentaire.

Il s’agit du deuxième piratage d’une publication de média américain ces dernières semaines. Fin septembre, la Fast Company avait fermé son site Web après que son site ait été piraté et envoyé des notifications push “obscènes et racistes” aux utilisateurs d’Apple News.

A l’époque, Fast Company dit sur Twitter son système de gestion de contenu a été piraté et a eu un impact sur ses alertes Apple News. L’entreprise, qui utilise également WordPress, avait immédiatement suspendu son site Web. Il a déclaré plus tard qu’il avait retenu les services d’une société mondiale de réponse aux incidents et de cybersécurité pour enquêter sur l’affaire.

– Stefan Sykes et Jack Stebbins de CNBC ont contribué à cet article.