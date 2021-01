Le groupe, fondé par l’homme d’affaires Arron Banks et soutenu par Nigel Farage, a transféré son enregistrement du Royaume-Uni à Waterford en République d’Irlande peu de temps avant la fin de la transition vers le Brexit le soir du Nouvel An, pour contourner une règle stipulant que .eu Les adresses ne peuvent être utilisées que par des particuliers et des organisations basés dans l’UE.