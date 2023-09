Le site Web du gouvernement du Yukon de retour après une cyberattaque, celui du Nunavut toujours en panne

Le site Web du gouvernement du Yukon et ses systèmes internes fonctionnent à nouveau après avoir été détruits par une cyberattaque jeudi.

Le territoire fait partie de plusieurs juridictions où les sites Web gouvernementaux sont tombés en panne jeudi, notamment au Nunavut, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba et en Saskatchewan.

Le gouvernement du Nunavut n’a pas confirmé une cyberattaque, mais a confirmé à CBC News qu’il « enquête toujours sur la nature de la panne » affectant sa page principale du gouvernement. La page semblait toujours en panne jeudi soir.

Au Yukon, une publication sur Facebook et une note envoyées aux employés du gouvernement plus tôt jeudi faisaient état d’une cyberattaque là-bas – plus précisément, ce que le gouvernement a appelé une attaque par déni de service distribué, où quelqu’un envoie un volume de trafic anormalement élevé vers un réseau pour le submerger. ça — a commencé à minuit.

Les responsables ne pensent pas qu’il y ait de menace pour les données privées des citoyens ou les systèmes gouvernementaux à ce stade, indiquent le message et la note, et il n’y a pas non plus d’accès autorisé aux fichiers gouvernementaux.

Cependant, selon la note, l’accès au Wi-Fi du gouvernement du Yukon, à Microsoft Teams, à SharePoint et à d’autres logiciels basés sur le cloud a été affecté, et un certain nombre d’employés n’ont pas pu accéder à leurs courriels gouvernementaux ou à leurs services téléphoniques Internet.

Les services gouvernementaux du centre-ville de Whitehorse semblaient pour la plupart toujours opérationnels jeudi matin, même si les temps d’attente étaient plus longs et que certains bureaux, y compris les véhicules à moteur, n’acceptaient que les paiements en espèces.

L’accès au site Web principal du gouvernement du Yukon a été rétabli jeudi en fin d’après-midi. Une mise à jour du gouvernement indique également que les problèmes liés à ses systèmes internes ont également été résolus, même si certains autres sites Web du gouvernement du Yukon ne sont peut-être pas encore entièrement fonctionnels.

La mise à jour indique que le travail se poursuit pour résoudre tous les problèmes en suspens liés à l’attaque et qu’une autre mise à jour avec plus de détails sera fournie d’ici vendredi après-midi.