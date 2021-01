Des milliers de Victoriens essayant désespérément d’obtenir un permis pour entrer dans leur propre État ont été laissés les mains vides après que le site Web s’est effondré des heures après l’entrée en vigueur de règles strictes aux frontières.

Toute personne souhaitant entrer à Victoria doit maintenant demander un permis qui sera de couleur rouge, orange ou verte, en fonction du risque Covid dans la région d’où elle arrive.

Cela s’applique à chaque arrivée dans l’État, même ceux provenant d’États et de territoires protégés par Covid qui n’ont connu aucune épidémie de virus depuis des mois.

Le premier ministre Daniel Andrews a fait cette annonce quatre heures seulement avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles lundi à 18 heures.

La nouvelle a semé la confusion chez de nombreux voyageurs alors qu’ils se démenaient pour se connecter au site Web de Service Victoria pour obtenir un permis afin d’éviter une amende de 4 957 $.

Mais le système de permis n’était pas disponible en ligne avant 21 heures, laissant les voyageurs frustrés bloqués et incapables de se connecter pendant trois heures.

Quiconque veut entrer à la frontière de Victoria doit avoir un permis ou il sera condamné à une amende de 5 000 $. Sur la photo, des passagers après leur arrivée à l’aéroport de Melbourne vendredi dernier

«Le nouveau système de permis sera bientôt disponible. Veuillez revenir ici plus tard dans la journée », a déclaré un message sur le site Web peu après la mise en œuvre des nouvelles règles.

Le gouvernement victorien a confirmé plus tard qu’il y avait des problèmes techniques avec le nouveau système.

« Service Vic et DHHS sont désolés du retard et de tout inconvénient », a ensuite tweeté le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le directeur de la santé de l’État, le professeur Brett Sutton, a répliqué aux allégations selon lesquelles le retard avait été causé par des instructions juridiques visant à faire appliquer le nouveau système n’ayant pas été signé à temps.

«Les instructions ont été signées à temps», a tweeté le professeur Sutton lundi soir.

Il faut cinq minutes pour demander un permis, selon le site Web du gouvernement.

Le nouveau système mis en place quelques heures après son annonce a suscité une grande confusion chez ceux qui sont récemment entrés ou vont bientôt traverser la frontière.

«Je suis rentré de Brisbane le 3. Testé négatif le 7. Ont été isolées pendant 4 jours. Suis-je toujours isolé ou pas? Une réponse simple, claire et sans ambiguïté s’il vous plaît! Votre communication à ce sujet est aussi claire que la boue! Pas étonnant que les gens soient confus », a tweeté un victorien.

Un autre a demandé: « Nous allons à l’ACT la semaine prochaine pour des vacances et nous sommes inquiets à notre retour à Victoria car nous devons traverser des parties de la NSW régionale et nous pourrions avoir des problèmes avec la frontière. Quelqu’un peut-il clarifier cela pour moi. Devons-nous faire face à la quarantaine?

Le ministère des Services à la personne a présenté ses excuses pour les retards et les inconvénients causés aux voyageurs bloqués après le crash du système de permis en ligne lundi soir.

Toute personne venant de ou ayant été dans une zone rouge ne sera pas autorisée à entrer dans Victoria sans exception ou exemption, qui ne comprend actuellement que les régions du Grand Sydney et de Brisbane.

Une zone orange signifie que vous pouvez demander un permis mais que vous devez passer un test de coronavirus dans les 72 heures suivant votre arrivée à Victoria et vous auto-isoler jusqu’à un résultat négatif.

Une zone verte signifie que vous pourrez demander un permis et entrer dans Victoria, mais que vous devez rester vigilant pour les symptômes une fois qu’ils traversent la frontière.

Les zones régionales de NSW, y compris la côte centrale au nord de Sydney, ont été reclassées d’une zone rouge à orange à 18 heures lundi.

Cela signifie que les résidents, ainsi que les Victoriens en vacances dans ces régions, pourront entrer à Victoria s’ils s’isolent à leur arrivée, se font tester et restent à la maison jusqu’à ce qu’ils reçoivent un résultat négatif.

Le premier ministre Andrews a qualifié le nouveau système de feux de signalisation de «bon sens».

«Il sert de conseil à tout Victorien voyageant dans d’autres régions du pays. Ceci est basé sur des conseils de santé publique et donne à notre équipe de santé publique et à chaque clarté victorienne sur le statut de toutes les autres parties de notre pays », a-t-il déclaré.

Les voyageurs victoriens de retour arrivant par avion ou par eau sans raison valable ou exemption devront s’isoler à la maison pendant 14 jours et se verront imposer une amende de 4 957 $.

Les nouveaux permis victoriens seront de couleur rouge, orange ou verte, en fonction d’où vous venez et où vous avez été. Sur la photo, les passagers sont contrôlés à leur arrivée à l’aéroport de Melbourne

Les résidents d’un état à un autre se présentant à un aéroport ou à un port de mer sans raison valable ou exemption seront également condamnés à une amende de 4 957 $ et renvoyés à leur destination sur le prochain vol disponible.

Des pénalités importantes s’appliquent à quiconque se présente à la frontière victorienne sans permis.

« Si vous vous présentez ici et que vous ne devriez pas être ici, si vous n’avez pas pris la peine d’en demander un et que vous avez été rejeté et que vous vous présentez cette amende de 5000 $, c’est important parce que nous ne voulons pas d’une situation où les gens ne le sont pas jouant le rôle, tout le monde doit y jouer un rôle », a déclaré M. Andrews.

Le Grand Sydney reste une zone rouge, tout comme Brisbane, malgré un verrouillage dur de trois jours se terminant à 18 heures lundi.

RESTRICTIONS DE VOYAGE COVID POUR LA NOUVELLE-GALLES DU SUD: Australie occidentale – Tous les résidents de NSW sont interdits d’entrer dans WA. Quiconque entre dans l’État sera «renvoyé», selon le premier ministre Mark McGowan.

– Tous les résidents de NSW sont interdits d’entrer dans WA. Quiconque entre dans l’État sera «renvoyé», selon le premier ministre Mark McGowan. Victoria – La NSW régionale a été déclarée «zone orange» le 11 janvier, et les habitants seront autorisés à entrer à Victoria à partir de 18 heures avec un permis. Toute personne du Grand Sydney, toujours considérée comme une zone rouge, doit passer deux semaines en quarantaine hôtelière obligatoire.

– La NSW régionale a été déclarée «zone orange» le 11 janvier, et les habitants seront autorisés à entrer à Victoria à partir de 18 heures avec un permis. Toute personne du Grand Sydney, toujours considérée comme une zone rouge, doit passer deux semaines en quarantaine hôtelière obligatoire. Territoire du Nord – L’État a déclaré la métropole de Sydney comme point chaud de Covid-19 et les voyageurs devront subir 14 jours de quarantaine supervisée.

– L’État a déclaré la métropole de Sydney comme point chaud de Covid-19 et les voyageurs devront subir 14 jours de quarantaine supervisée. Australie du Sud – Fermeture de la frontière plus dure à tous les résidents de NSW à partir de minuit le soir du Nouvel An. Les Australiens du Sud de retour doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours. Une zone tampon frontalière de 100 km, comprenant Broken Hill et Wentworth, sera exemptée.

– Fermeture de la frontière plus dure à tous les résidents de NSW à partir de minuit le soir du Nouvel An. Les Australiens du Sud de retour doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours. Une zone tampon frontalière de 100 km, comprenant Broken Hill et Wentworth, sera exemptée. Queensland – Le Queensland a fermé ses frontières au Grand Sydney, à Wollongong et à la côte centrale. Les habitants qui reviennent dans le Sunshine State à partir d’un hotspot doivent s’isoler.

– Le Queensland a fermé ses frontières au Grand Sydney, à Wollongong et à la côte centrale. Les habitants qui reviennent dans le Sunshine State à partir d’un hotspot doivent s’isoler. ACTE – Toute personne voyageant vers l’ACT depuis un hotspot Covid-19 en Nouvelle-Galles du Sud aura désormais besoin d’une exemption. Les personnes des plages du nord de Sydney, du Grand Sydney, de la côte centrale et de Wollongong ne seront pas légalement autorisées à entrer dans l’ACT sans un laissez-passer valide à partir de midi le samedi 2 janvier.

– Toute personne voyageant vers l’ACT depuis un hotspot Covid-19 en Nouvelle-Galles du Sud aura désormais besoin d’une exemption. Les personnes des plages du nord de Sydney, du Grand Sydney, de la côte centrale et de Wollongong ne seront pas légalement autorisées à entrer dans l’ACT sans un laissez-passer valide à partir de midi le samedi 2 janvier. Tasmanie – Interdiction des résidents de Northern Beaches. Toutes les personnes du Grand Sydney doivent également se mettre en quarantaine à l’entrée.

« L’équipe de santé publique n’est pas convaincue à 100% que nous pouvons renvoyer des personnes de Brisbane à Victoria », a déclaré M. Andrews.

« Nous surveillerons à nouveau que chaque jour, il y a encore de nombreux contacts étroits qui n’ont pas été testés, c’est une épidémie relativement nouvelle.Nous sommes très heureux pour nos amis du Queensland avec des résultats aussi positifs au cours du week-end, de nombreux tests et aucun cas supplémentaire.

« Mais l’équipe de santé publique n’est pas encore à Victoria, à l’aise pour que des personnes de la grande région de Brisbane reviennent ou se rendent à Melbourne, quel que soit leur lieu de résidence. »

Il a remercié les personnes présentes dans les zones rouges actuelles pour leur patience au cours de la dernière quinzaine et espère fournir des nouvelles plus prometteuses plus tard dans la semaine.

Sur la photo, des passagers à l’aéroport de Melbourne vendredi après leur arrivée de Brisbane, qui reste une zone rouge

Le nouveau système (expliqué ci-dessus) visant à assurer la sécurité de Victoria a été annoncé lundi après-midi et appliqué à peine quatre heures plus tard.

Il est entendu que le système de feux de circulation pourrait rester en place pendant une grande partie de 2021.

«Tant que nous n’aurons pas de vaccin, nous devrons continuer à réagir et à répondre aux changements de circonstances. Ce système garantira que nous pouvons faire exactement cela, tout en soutenant la réponse rapide de notre équipe de recherche des contacts », a déclaré M. Andrews.

L’annonce intervient après que Victoria n’a enregistré aucun nouveau cas de coronavirus acquis localement pour un sixième jour consécutif mardi.

Environ 18 139 tests ont été menés dans tout l’État au cours des dernières 24 heures.

Victoria compte actuellement 38 cas actifs, contre 45 il y a deux jours.

Les autorités sanitaires sont maintenant convaincues que les traceurs de contacts gagnent la bataille contre la récente épidémie de 27 cas liée à un restaurant thaïlandais dans la baie de Melbourne, qui a fait craindre une troisième vague de coronavirus pour Victoria.