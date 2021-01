Le site Web de PARLER était de retour en ligne samedi – son patron envoyant un message pointu aux «amoureux et aux haineux».

Le PDG John Matze est apparemment sorti de sa cachette après avoir reçu des menaces de mort suivre le mortel Émeute du Capitole américain, demandant: « Bonjour le monde, est-ce que ce truc est allumé? »

Après avoir effectué une recherche de domaine, CNN dit qu’après lancement d’Amazon, Apple et Google, Parler a trouvé une nouvelle plateforme d’hébergement en ligne, Epik.

«Epik est une plateforme d’hébergement qui prend en charge Gab, 8chan et d’autres services souvent utilisés par les membres de l’extrême droite», ajoute le diffuseur.

Sur Parler.com, Matze a écrit samedi: « Bonjour tout le monde, est-ce que ce truc marche?

«Le moment semble venu de vous rappeler à tous – amoureux et haineux – pourquoi nous avons lancé cette plateforme.

«Nous pensons que la vie privée est primordiale et que la liberté d’expression est essentielle, en particulier sur les réseaux sociaux.

«Notre objectif a toujours été de fournir une place publique non partisane où les individus peuvent jouir et exercer leurs droits sur les deux.

« Nous résoudrons tout défi qui nous attend et prévoyons de vous accueillir tous bientôt. Nous ne laisserons pas périr le discours civil! »

Nous croyons que la vie privée est primordiale et que la liberté d’expression est essentielle. John Matze, PDG de Parler

Ses commentaires interviennent un jour après qu’il a été révélé que des documents judiciaires allèguent que Matze est entré dans la clandestinité en raison du contrecoup des «menaces de mort» après que l’application a été retirée d’Amazon, Google et Apple.

Les documents, obtenu par Fox News, a déclaré que Matze et sa famille étaient la cible de pirates informatiques qui ont affiché son adresse en ligne et ont menacé de se présenter à son domicile.

Speaking a déposé une plainte contre Amazone après que le service d’hébergement cloud de l’entreprise a abandonné l’application.

En réponse, Amazon a déclaré que Parler n’avait «aucune base légale» pour poursuivre, et a déclaré que ses employés étaient également confrontés à des menaces et à du harcèlement.

Après que les critiques l’ont accusé de devenir un «refuge» pour les extrémistes d’extrême droite et les théoriciens du complot, Parler a été expulsé d’Internet pour des liens avec le siège du 6 janvier sur le Capitole américain en Washington DC.

Interne du milieu des affaires a rapporté que Parler avait maintenant « enregistré son domaine auprès d’Epik, une société connue pour héberger d’autres sites Web d’extrême droite, dont Gab ».

Le registraire de domaine Epik a déclaré dans un communiqué que si Parler avait enregistré son domaine auprès de la société, ils n’avaient pas été en contact.

La réapparition surprise de Parler en ligne survient quelques jours après qu’Epik a publié une longue déclaration le 11 janvier, disant: «Nous n’avons eu aucune conversation avec Parler concernant notre organisation devenant leur registraire ou fournisseur d’hébergement.

« En tant que fournisseur d’infrastructures essentielles pour un monde de plus en plus numérique, Epik a observé de près la bataille entre les monopoles surdimensionnés et les plates-formes plus petites. »

Epik a également critiqué le démarrage de Parler sur Internet comme une «réaction instinctive».

Il a accusé Google, Amazon et Apple de « simplement déplatformer et mettre fin à toute relation qui, à première vue, semble problématique ou controversée ».

Le 10 janvier, Apple et Amazon ont annoncé avoir suspendu Parler de leur boutique d’applications et de leur service d’hébergement Web. Leur action est survenue quelques jours après un mouvement similaire par Google.

Apple et Amazon ont déclaré que le service de réseautage social était populaire auprès de nombreux utilisateurs de médias sociaux de droite et ont accusé Parler de ne pas avoir pris de mesures adéquates pour empêcher la propagation de messages incitant à la violence.

Parler est favorisé par de nombreux partisans de Président Donald Trump, qui a été suspendu définitivement de Twitter, et il est considéré comme un refuge pour les personnes expulsées de la plate-forme de médias sociaux.

Amazon a coupé l’accès de la plateforme aux serveurs Internet.

Parler a été expulsé pour avoir prétendument violé ses conditions de service en ne parvenant pas à faire face efficacement à une augmentation constante du contenu violent.

Matze a critiqué Amazon, Google et Apple.

Il a déclaré que leur suspension était un effort coordonné, sachant que les options de Parler seraient limitées et qu’elles infligeraient le plus de dommages, car Trump a été banni d’autres plateformes de médias sociaux.

« Il est possible que Parler ne soit pas disponible sur Internet pendant une semaine au maximum alors que nous reconstruisons à partir de zéro », a-t-il déclaré dans un article sur Parler.

«Il s’agissait d’une attaque coordonnée des géants de la technologie pour tuer la concurrence sur le marché.

« Vous pouvez vous attendre à ce que la guerre contre la concurrence et la liberté d’expression se poursuive, mais ne nous comptez pas », a-t-il ajouté.

Mais, dimanche 17 janvier, le patron d’Apple, Tim Cook, a annoncé que Parler pourrait revenir dans son app store s’il modifiait la façon dont il modère les publications sur la plateforme.

«Nous avons examiné l’incitation à la violence qui existait là-bas, et nous ne considérons pas que la liberté d’expression et l’incitation à la violence ont une intersection», a déclaré Cook à Fox News.

Parler a allégué qu’Amazon violait les lois antitrust et agissait pour aider son rival social Twitter.

Dans le cas d’Apple, « nous les avons seulement suspendus », a déclaré Cook.

« Donc, s’ils obtenaient leur modération ensemble, ils seraient de retour sur » l’App Store, a-t-il ajouté.

La popularité de Parler est montée en flèche après que Twitter ait définitivement interdit Trump à la suite de l’attaque du Capitole – que Cook a qualifié de « l’un des moments les plus tristes de ma vie » et « une attaque contre notre démocratie ».

Le jour où Apple a suspendu les téléchargements de Parler, c’était l’application la plus téléchargée de l’App Store aux États-Unis.

Parler, qui a été lancé en 2018, fonctionne un peu comme Twitter, avec des profils à suivre et des « pourparlers » au lieu de tweets.

Bien que la plateforme soit connue pour attirer des utilisateurs ultra-conservateurs et d’extrême droite, plus récemment, elle avait signé « de nombreuses voix républicaines plus traditionnelles », rapporte l’agence de presse AFP.