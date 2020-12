Une école juive a été victime d’une cyberattaque antisémite après la publication d’images de gardes SS nazis en marche et de messages offensants sur son site Web.

Le lycée North Shore Hebrew Academy de Great Neck, Long Island, New York, semble avoir été gravement piraté vers 16 heures lundi lorsque du contenu haineux a été téléchargé.

Une croix gammée nazie a remplacé le logo de l’école sur la page d’accueil comme une chanson nazie jouée en arrière-plan d’une vidéo de gardes SS nazis en marche.

D’autres abus antisémites ont été téléchargés sur la page «À propos de nous» où un titre avait été réécrit pour lire «The k *** race».

Une photo d’Adolf Hitler est apparue sur une page tandis qu’une autre page disait: «North Shore Hebrew Death Camp».

Une page donnait des informations sur une «visite sur le terrain à Auschwitz», la date limite de dépôt des candidatures étant fixée à «janvier 1945».

Plusieurs heures après l’attaque, le site Web a été retiré de son serveur, s’affichant sous la forme d’une page vierge, pour éviter tout autre piratage.

Le lycée North Shore Hebrew Academy à Great Neck, Long Island, New York (photo)

Une vidéo et des images du piratage ont été partagées par StopAntisemitism.org sur Twitter, une fondation à but non lucratif travaillant à révéler l’antisémitisme.

La fondation a ajouté que les détails personnels des étudiants et des enseignants avaient été partagés en ligne, écrivant dans un message: « Une académie hébraïque à Great Neck (Long Island), NY est piratée!

«Des chansons, des images et des messages nazis continuent d’être publiés. Ils ont également divulgué les adresses et les informations de carte de crédit des étudiants et des enseignants.

Le directeur Daniel Vitow a déclaré au New York Post: « Nous sommes conscients de la situation et travaillons activement avec les forces de l’ordre. »

Liora Rez, directrice de StopAntisemitism.org, a déclaré au New York Post: « Nous sommes horrifiés que des pirates informatiques aient ciblé une école juive et exposé des enfants à des images et des messages nazis horribles.

«Beaucoup de ces adolescents sont des descendants de survivants de l’Holocauste et un traumatisme générationnel est souvent déclenché lorsque de tels événements se produisent.

La police du canton de Nassau a déclaré qu’elle menait une enquête sur l’attaque, qui a eu lieu à Hanoukka.