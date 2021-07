Le site Web de la salle virtuelle vous permet d’étudier avec votre idole K-Pop préférée

Les salles d’étude virtuelles ont été popularisées ces dernières années, au cours desquelles les étudiants du monde entier peuvent se connecter sur les sites Web des salles d’étude en direct et collaborer pour des sessions d’auto-apprentissage. Certains peuvent créer leur propre salle d’étude privée tandis que d’autres rejoignent une salle publique. Cependant, certains sites Web offrent la possibilité d’étudier avec des influenceurs ou des célébrités bien connus, avec une musique lo-fi calme et des pauses chronométrées. L’un de ces sites Web est LifeAt, qui permet aux utilisateurs d’étudier avec leurs idoles K-Pop.

LifeAt propose un espace d’étude et de travail virtuel du monde entier accompagné de vidéos de paysages apaisants, de paysages sereins et de musique paisible, ainsi que de votre idole K-Pop préférée. Sa popularité grandit chaque jour parmi les fans qui ont hâte d’être accompagnés de leurs célébrités K-Pop tout en étudiant à la maison. Cela semble trop beau pour être vrai, n’est-ce pas ? Cependant, il y a une torsion à cela.

Le site Web comporte un onglet « Célébrité » qui comprend des vidéos en direct préenregistrées de célébrités K-Pop dans un format d’appel Zoom. Cet onglet simulait le sentiment d’être dans un chat vidéo avec ces célébrités. L’expérience est similaire à une session d’étude en direct avec des amis collectivement. Des clips d’artistes comme Rose de BLACKPINK, Doyoung de NCT et même des groupes entiers comme TOMORROW X TOGETHER et STRAY KIDS peuvent vous accompagner pendant que vous étudiez dans votre chambre. Des captures d’écran de certains de ces appels vidéo ont été partagées sur Internet.

LifeAt propose une gamme d’espaces virtuels du monde entier et propose même des visites virtuelles de certains. Ses fonctionnalités exclusives sont payantes et coûtent 4,99 $ (370 Rs) par mois.

Selon Koreaboo, son compte Twitter officiel a partagé des extraits de la fonctionnalité il y a quelques jours tout en demandant à leurs abonnés de les aider à couvrir le coût du serveur afin que le site Web puisse rester gratuit. L’appel de fonds a fonctionné car il a eu plus d’un million de vues et a levé des fonds peu de temps après être devenu viral.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici