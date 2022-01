Le site Web de la newsletter résiste aux censeurs de Covid

Substack VP soutient qu’il n’y aurait « plus personne pour parler » si tous ceux qui « avaient tort à propos de cette pandémie étaient réduits au silence »

Le Center for Countering Digital Hate, ainsi que plusieurs journaux sympathiques, ont lancé une campagne pour supprimer « désinformation » sur Covid-19 et les vaccins de Substack, un site de newsletter populaire. Les dirigeants de Substack disent qu’ils défendront la liberté d’expression.

Dans un rapport publié jeudi et promu simultanément par The Guardian et The Washington Post, le Center for Countering Digital Hate – une ONG pro-censure basée au Royaume-Uni – a tiré la sonnette d’alarme sur les millions de dollars que Covid-sceptique et anti-vaccin les newsletters gagnent sur Substack.

Ces newsletters incluent celles publiées par le colporteur de médecine alternative Joseph Mercola et l’ancien écrivain du New York Times Alex Berenson, qui a lié la vaccination de masse à l’augmentation des taux d’infection par Covid. Selon les estimations du CCDH, les deux écrivains tirent un total combiné de 183 000 $ par mois des abonnés payants.

Lire la suite Spotify choisit entre Neil Young et Joe Rogan

D’autres auteurs cités par le CCDH incluent le Dr Robert Malone, un pionnier dans le développement de la technologie de l’ARNm utilisée dans les vaccins de Pfizer et Moderna devenus anti-vaxxer, et « Eugyppius », un blogueur pseudonyme qui a affirmé que « les vaccins ne suppriment pas du tout les taux de cas », qui bien qu’étiqueté « désinformation, » semble vrai sur la base des données référencées dans son message.

Substack permet aux écrivains de conserver environ 90% de leurs revenus d’abonnement, la plate-forme empochant une réduction de 10%.

« Il ne s’agit pas de liberté ; il s’agit de profiter des mensonges », Le PDG du CCDH, Imran Ahmed, a déclaré au Guardian. « Substack devrait immédiatement cesser de profiter de la désinformation médicale qui peut gravement nuire aux lecteurs. » Sur le site du CCDH, les lecteurs sont invités à signer une pétition affirmant que « Les gens meurent actuellement dans les unités de soins intensifs parce qu’ils ont vu Covid et la désinformation sur les vaccins en ligne. »

Les dirigeants de Substack voient les choses différemment. « Un principe important pour nous est de défendre la liberté d’expression, même pour des choses que nous n’aimons pas ou avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord », Le vice-président des communications, Lulu Cheng Meservey, a expliqué. « Les gens se méfient déjà des institutions, des médias et les uns des autres », a-t-elle poursuivi, ajoutant : « Savoir que les opinions dissidentes sont supprimées aggrave cette méfiance. »

Chez Substack, nous ne prenons pas de décisions de modération en fonction de la pression du public ou de considérations de relations publiques. Un principe important pour nous est de défendre la liberté d’expression, même pour des choses que nous n’aimons pas ou avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord. Nous comprenons que les principes ont un coût. 🧵 — Lulu Cheng Meservey (@lulumeservey) 26 janvier 2022

« Si tous ceux qui se sont déjà trompés sur cette pandémie étaient réduits au silence, il n’y aurait plus personne pour en parler. »

Au fur et à mesure que le coronavirus a muté et que la compréhension scientifique du virus s’est approfondie, des idées autrefois considérées comme des théories du complot sont devenues de notoriété publique. Par exemple, des responsables aux États-Unis et dans le monde entier ont insisté pas plus tard que l’été dernier sur le fait que la vaccination arrête la transmission de la maladie, mais admettent maintenant qu’avec la nouvelle mutation Omicron, « à peu près tout le monde » attrapera Covid-19 malgré tout.

De nombreuses entreprises de médias sociaux maintiennent toujours des politiques intransigeantes sur les virus « désinformation. » Facebook, par exemple, interdit « prétend que le nombre de décès causés par Covid-19 est bien inférieur au chiffre officiel », bien que la directrice du CDC, Rochelle Walensky, ait déclaré publiquement que c’était techniquement le cas au début du mois.

Cependant, Meservey insiste sur le fait que même les fausses déclarations méritent une plate-forme. « Qui devrait être l’arbitre de ce qui est vrai, bon et juste? » elle a demandé. « Les gens devraient être autorisés à décider par eux-mêmes, pas à ce qu’un responsable technique décide pour eux. »