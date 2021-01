Les personnes derrière le site Web Anti-Virus proviennent de diverses industries, avec leurs rangs comprenant tout, des scientifiques et journalistes, à un conférencier et à un député, mais ils sont tous concentrés sur une chose: lutter contre la désinformation entourant COVID-19.

Le nouveau site Web axé sur le Royaume-Uni, qui a connu une vague de succès lors de son lancement mardi dernier, interpelle directement les personnalités publiques et corrige ce qu’il considère comme des mythes courants, en les documentant dans un format facile à lire.

« Nous voulions créer une référence vraiment accessible pour les personnes qui ne sont pas des experts eux-mêmes afin de pouvoir comprendre et examiner les preuves réelles et dissiper certains des mythes sur la pandémie », a déclaré à Euronews le co-fondateur Sam Bowman, économiste.

Personne ne peut prétendre que ce qu’ils ont créé n’est pas accessible; leur page d’atterrissage a des sous-titres clairs triant les «revendications communes COVID-sceptiques» en catégories comme «Effets de Covid-19».

Le premier répond à l’affirmation selon laquelle « 99,5% survivent à Covid – nous réagissons de manière excessive », avec Anti-Virus décomposant les chiffres pour montrer que le chiffre est bien inférieur à cela.

Ils continuent en expliquant comment, même si ce chiffre était vrai, «c’est encore beaucoup de morts» – 300 000 personnes dans un pays de la taille du Royaume-Uni, selon leurs calculs.

Chaque section est jonchée d’hyperliens menant à des preuves à l’appui de revues ou de publications scientifiques – un ordre méticuleux et une attention aux détails qui font souvent défaut dans les approches de ceux qui soutiennent les mythes qu’ils s’efforcent de briser.

«L’essentiel est que nous ne demandons à personne de nous croire sur parole. Nous demandons aux gens de lire les études. Nous établissons un lien vers chaque affirmation que nous formulons vers un article scientifique évalué par des pairs et nous voulons que vous suiviez le des preuves et à vous de décider vous-même », a déclaré Bowman.

Le groupe de briseurs de mythes travaille sur l’anti-virus pendant leur temps libre et paie les coûts de leurs propres poches au fur et à mesure.

Et leurs efforts sont remarqués, le site ayant reçu 30 000 visiteurs du Royaume-Uni uniquement au cours de ses deux premiers jours.

Pourquoi consacrent-ils tout ce temps à la cause? Ils ont commencé par dénoncer la désinformation de manière indépendante et se sont sentis obligés de créer une ressource après avoir «vu ces mythes devenir de plus en plus absurdes et simultanément devenir de plus en plus populaires» au fur et à mesure que la pandémie progressait.

Certains sur la liste des personnalités bien connues qu’Anti-Virus appelle, notamment la chroniqueuse du Telegraph Allison Pearson et le professeur d’épidémiologie théorique à l’Université d’Oxford Sunetra Gupta, ne sont pas étrangers au drame public lorsqu’il s’agit de partager leurs points de vue sur COVID, en particulier sur Twitter.

Y a-t-il des règlements de compte en cours avec les choix du site Web concernant les personnes à examiner?

« Je n’ai certainement rien personnellement contre aucune de ces personnes, sauf que j’ai quelque chose contre des gens qui, je pense, répandent des mythes », a déclaré Bowman.

« La raison pour laquelle nous avons choisi ces personnes est qu’ils sont un mélange des personnes les plus influentes et les plus importantes qui ont été vraiment cohérentes dans la promotion d’idées qui, à mon avis, étaient fausses à l’époque. Nous ne voulons pas embarrasser les gens », a-t-il ajouté.

«Ce qui nous intéresse, c’est de maintenir les antécédents des personnes qui continuent de répandre la désinformation sur les covidés.

« Pour moi, c’est un élément fondamental du fonctionnement de la liberté d’expression. Ils devraient avoir le droit de faire ces affirmations. Nous devrions avoir le droit de les examiner. »

Pour l’instant, l’équipe n’a pas l’intention d’étendre le programme au-delà du Royaume-Uni, mais Bowman a déclaré qu’il aimerait voir d’autres personnes en dehors des frontières du pays faire leurs propres projets ou « des soulèvements de base contre la désinformation ».

Il a ajouté qu’il adorerait voir un wiki collectif COVID sortir de l’action.

«Les gens ont besoin de savoir ce que ces gens aux yeux du public ont dit. Et ils ont besoin de savoir que ces gens aux yeux du public ont été vraiment irresponsables … J’espère que le résultat sera une meilleure compréhension de la réalité du COVID, » il ajouta.

Y a-t-il un mythe que Bowman aimerait briser une fois pour toutes? Sans surprise, oui.

«Le plus gros morceau de désinformation que je déteste vraiment, vraiment, c’est l’idée que le COVID est aussi mauvais que la grippe», s’exclame-t-il.

« Cela n’est confirmé par aucune preuve. Et, en fait, quand vous regardez à quel point le COVID est grave par rapport à la grippe, il est entre 10 et 20 fois plus mortel pour la personne moyenne.

«À l’heure actuelle, dans les hôpitaux du Royaume-Uni, la plupart des services sont remplis de jeunes, de personnes dans la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine, qui ont des décennies à vivre.

« Malheureusement, beaucoup de ces personnes vont mourir parce que COVID est vraiment, vraiment sérieux. »