Le site Web américain de FTX indique que les échanges “pourraient être interrompus” dans quelques jours

FTX Site Web américain dit que les échanges “pourraient être interrompus” dans quelques jours après que la société mère se soit effondrée cette semaine à cause d’une crise de liquidité.

“Veuillez fermer toutes les positions que vous souhaitez fermer”, a déclaré FTX US dans une annonce sur son site jeudi. “Les retraits sont et resteront ouverts. Nous donnerons des mises à jour au fur et à mesure que nous les aurons.”

La société ne semble pas avoir fait de déclaration officielle.

FTX US dit qu’il s’agit d’un échange réglementé aux États-Unis. L’unité est un très petit morceau de FTX, l’échange cryptographique de Sam Bankman-Fried, qui a passé la semaine à chercher un renflouement alors que les demandes de retrait des clients augmentaient.

Alors que Bankman-Fried a dirigé FTX depuis les Bahamas, l’entreprise américaine a une équipe de direction qui est au moins en partie séparée. Brett Harrison en était le président, mais il a annoncé sa démission en septembre, alors que l’entreprise semblait être au milieu d’un effort d’expansion massif. La site Internet déclare Zach Dexter, PDG de FTX US Derivatives.

REGARDEZ: FTX sous sonde texane