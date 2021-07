Le site sur la sécurité aérienne répertorie les 20 meilleures compagnies aériennes au monde

« Covid a eu un impact sur les notes de deux manières », a déclaré Geoffrey Thomas, rédacteur en chef d’AirlineRatings.com. « Les compagnies aériennes devaient être conformes à nos normes Covid pour être prises en compte, et nous avons supprimé la rentabilité comme critère cette année. »

Le site Web de sécurité aérienne AirlineRatings.com a publié sa liste des « meilleures compagnies aériennes au monde », qui classe traditionnellement les transporteurs en fonction de la sécurité, du service en vol, du confort des passagers et des itinéraires de vol.

Le transporteur basé à Doha a reçu le premier prix en raison de son innovation en matière de cabine, de son service en vol et de « son dévouement et son engagement à continuer à opérer tout au long de la pandémie de Covid », selon le site annonce le 20 juillet.

Qatar Airways, basée à Doha, a été lancée au milieu des années 90 et dessert actuellement plus de 140 destinations.

Qatar Airways possède également l’une des flottes les plus jeunes au monde, selon l’annonce.

Qatar Airways a également présenté des premières dans l’industrie, a déclaré AirlineRatings.com, comme être le premier à terminer le programme de l’Association du transport aérien international audit de sécurité et parmi les premiers à tester son Covid Safe Travel Pass.

Voici la liste complète, suivie par la position de chaque compagnie aérienne l’année dernière :

1. Qatar Airways (9)

2. Air New Zealand (1)

3. Singapore Airlines (2)

4. Qantas (4)

5. Émirats (6)

6. Cathay Pacifique (5)

7. Vierge Atlantique (7)

8. United Airlines (N/A)

9. EVA Air (8)

10. British Airways (17)

11. Lufthansa (11)

12. ANA, ou All Nippon Airways (3)

13. Finnair (12)

14. Compagnies aériennes japonaises (13)

15. KLM (14)

16. Compagnies aériennes hawaïennes (16)

17. Alaska Airlines (18)

18. Australie vierge (10)

19. Delta Air Lines (19)

20. Etihad Airways (20)

La plupart des transporteurs ont maintenu une position similaire à celle de la liste 2020. Pourtant, Qatar Airways a bondi de huit places pour décrocher la première place, une position généralement dominée par Air New Zealand.

« Air New Zealand a été notre« compagnie aérienne de l’année » au cours de six des huit dernières années en raison de son innovation et de son service en cabine exceptionnels», a déclaré Thomas.