Le site proposé pour le refuge de Salmon Arm est sélectionné après 18 mois de recherche

Une récente journée portes ouvertes a offert aux résidents l’occasion d’en savoir plus sur un refuge proposé pour Salmon Arm.

Le mercredi soir 12 juillet, BC Housing a organisé une journée portes ouvertes à la First United Church concernant un abri de 25 unités proposé par BC Housing pour les propriétés appartenant à la ville aux 341 et 361 Fraser Ave. NW.

L’événement a commencé par une séance d’information qui s’est terminée par une période de questions et réponses d’une heure, avec le personnel de BC Housing et de la ville de Salmon Arm sur place pour répondre.

Au cours des questions et réponses, il a été expliqué que la ville de Salmon Arm et BC Housing travaillaient ensemble depuis 18 mois pour trouver une propriété convenant au refuge. La directrice administrative de la ville, Erin Jackson, a expliqué que la ville possède très peu de terrains et que l’emplacement idéal devait être proche des services, « et ce site répond à ce besoin ».

Lorsqu’on lui a demandé si des propriétés privées pouvaient être envisagées, un représentant de BC Housing a répondu oui, mais a expliqué que l’une des contraintes actuelles est que l’abri soit opérationnel en hiver, et pour cela, un terrain est nécessaire « tout de suite ».

Les participants ont été informés qu’il n’avait pas été déterminé si le refuge aurait un couvre-feu. Cependant, le site serait doté de personnel et de mesures de sécurité en place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les utilisateurs du refuge seraient autorisés à rester toute la journée et ne seraient pas obligés de partir le matin. Si le refuge est plein, Cheryl Roepcke, directrice des opérations régionales de BC Housing, a déclaré que l’Association canadienne pour la santé mentale Shuswap Revelstoke, qui gérera l’établissement, travaillera avec ceux qui ont besoin d’un abri pour voir s’il existe des alternatives.

Lorsqu’on lui a demandé si le refuge serait sans drogue ni alcool, Roepke a déclaré que le refuge serait un « site à faible barrière, nous rencontrons donc les gens là où ils se trouvent afin qu’ils ne soient pas tenus d’être sans drogue ni alcool ».

Plusieurs questions relatives au processus et à la consultation publique concernant le site sélectionné.

Le directeur de l’urbanisme et du développement, Gary Buxton, a déclaré que la réunion portes ouvertes faisait partie du processus de consultation publique. Il a expliqué : « Une fois que nous avons un concept, quelque chose sur lequel nous engager, c’est là que le processus commence – c’est ce processus. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi ni le maire ni les membres du conseil municipal n’étaient présents à la réunion, Buxton a expliqué que s’ils étaient tous là, cela aurait été une réunion du conseil, tandis que si seuls certains avaient assisté, ils auraient des informations que d’autres membres du conseil n’avaient pas.

Une demande de rezonage de BC Housing est en cours avec la ville afin d’accueillir le refuge proposé au 341 et 361 Fraser Ave. Une audience publique est prévue lors de la réunion du conseil en soirée le 24 juillet dans la salle du conseil.

logements pour sans-abriSalmon Arm