Le site porno CamSoda étend une « offre lucrative » à Tito Ortiz pour une action 2 contre 1

Ortiz, 46 ans, a annoncé son départ de sa carrière politique néophyte cette semaine, déclarant au conseil municipal de Huntington Beach qu’il quittait son poste après avoir craint pour la sécurité de ses enfants au milieu de harangues sur les réseaux sociaux concernant ses performances – et même ses compétences – pour le poste qu’il occupait.

Le partisan inconditionnel de Donald Trump s’était engagé à aider à diriger la ville à l’image de son idole mais a choisi de se retirer, déclarant aux conseillers que le « le travail ne fonctionne pas pour moi » en annonçant sa démission.

Mais si l’ancienne star des arts martiaux mixtes est à la recherche d’une nouvelle source de revenus, il n’aura peut-être pas longtemps à attendre après avoir été immédiatement approché par le site Web X-rated CamSoda pour apparaître sur leur prochaine carte de combat en Thaïlande surnommée « CamSoda’s Fight Circus Vol ». 3′.

Le vice-président de la société, Daryn Parker, a expliqué la proposition dans une lettre ouverte à Ortiz en ligne, affirmant qu’il permettrait même à Ortiz de sélectionner les deux frères qu’il devrait combattre.

CamSoda a étendu une offre à Tito Ortiz pour 100 000 $ pour combattre dans un match 2 contre 1 à une prochaine carte Fight Circus et il peut choisir ses adversaires. Vous devez aimer ce sport qui est le nôtre #MMApic.twitter.com/WKvJXJtoYK – Damon Martin (@DamonMartin) 3 juin 2021

« Cher M. Tito ‘The Huntington Beach Bad Boy’ Ortiz« , commença la lettre.

« J’ai vu la nouvelle que vous avez démissionné de votre poste au conseil municipal de Huntington Beach, en Californie. C’est dommage à voir, compte tenu du potentiel de votre carrière politique. #Tito2024 sonnait bien.

« Quoi qu’il en soit, avec plus de temps libre maintenant, je voulais tendre la main et étendre une offre lucrative. Compte tenu de votre illustre course en tant que champion des poids mi-lourds de l’UFC, j’aimerais que vous reveniez sur le ring et participiez au Fight Circus Vol. 3 doit avoir lieu le 19 juin en Thaïlande.

« La carte comprend un combat de Muay Thai se déroulant dans une cabine téléphonique, une bataille MMA 2 contre 1 entre un vétéran de l’UFC et deux frères inexpérimentés, et plus encore.

« Mon offre est la suivante : je serais prêt à vous payer jusqu’à 100 000 $ pour participer à notre événement MMA le 19 juin dans un combat 2 contre 1. Vous pouvez choisir vos adversaires à la main.

« Que dis-tu? Prenez le temps d’examiner mon offre et revenez vers moi dès que possible.

« Nous serions ravis que vous soyez le combat principal.

« Cordialement, Daryn Parker – Vice-président de CamSoda. »

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Tito Ortiz (@titoortiz1999)

Au moment d’écrire ces lignes, Ortiz n’a pas encore répondu publiquement à l’offre de CamSoda, mais qui d’entre nous peut honnêtement dire qu’il ne regarderait pas l’ancienne star de l’UFC affronter une paire de frères inexpérimentés dans un combat en Thaïlande ? À bien y penser, le combat de Muay Thai à l’intérieur d’une cabine téléphonique semble également très amusant.

Ortiz n’a pas concouru dans la cage depuis une victoire en décembre 2019 contre l’ancien lutteur de la WWE Alberto El Patron. Avant cela, Ortiz a battu l’ancien rival Chuck Liddell par KO au premier tour et a remporté une victoire par soumission contre le prétendant au titre UFC à plusieurs reprises, Chael Sonnen.

En fait, Ortiz n’a été vaincu qu’une seule fois au cours des neuf dernières années, remportant cinq de ses six combats au cours de cette période.

Et s’il acceptait d’une manière ou d’une autre la demande de CamSoda de combattre une paire de frères, cela représenterait-il deux victoires sur son record ou juste une ? D’une manière ou d’une autre, nous soupçonnons que c’est une question qui restera sans réponse.