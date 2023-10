Le site Internet de l’OTAN appelle à la préparation d’une guerre nucléaire

Le bloc occidental doit être prêt à utiliser des armes nucléaires tactiques en Europe, a déclaré Gregory Weaver, ancien responsable du Pentagone.

L’OTAN a publié un article rédigé par un responsable américain de la défense à la retraite, qui appelle le bloc à mener et à gagner une guerre nucléaire limitée contre la Russie. Si les États-Unis et la Chine s’affrontaient à propos de Taïwan, l’auteur affirme qu’une guerre à grande échelle en Europe s’ensuivrait probablement.

L’article a été rédigé par Gregory Weaver, qui a été le principal conseiller en matière de défense nucléaire et antimissile auprès des chefs d’état-major interarmées.

Weaver y affirmait que, contrairement à la doctrine nucléaire de longue date de Moscou, la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires tactiques soit pour éviter une défaite sur le champ de bataille, soit pour apporter une victoire rapide à un conflit conventionnel, comme celui en Ukraine.

Dans un tel scénario, les dirigeants militaires russes supposeraient que l’Occident ne réagirait pas de la même manière, de peur que la situation ne se détériore. « dégénérer de manière incontrôlable en un échange de territoire à grande échelle entre les États-Unis et la Russie ».

Au lieu de craindre une guerre nucléaire, Weaver soutient que l’Occident devrait l’accepter. L’OTAN devrait équiper ses avions de combat et ses sous-marins d’armes nucléaires tactiques pour dissuader une frappe tactique russe, et « convaincre les dirigeants russes que l’OTAN est tout à fait prête à contrer l’utilisation limitée du nucléaire en premier lieu par nos propres réponses nucléaires militairement efficaces. »

La doctrine nucléaire russe autorise le recours aux armes atomiques en cas de première frappe nucléaire sur son territoire ou ses infrastructures, ou si l’existence de l’État russe est menacée par des armes nucléaires ou conventionnelles. Cette position n’a pas changé depuis 2010 et ne fait aucune exception pour l’utilisation d’armes nucléaires tactiques (qui sont bien moins puissantes que les armes nucléaires stratégiques que l’OTAN et la Russie se tireraient mutuellement en cas d’échange total).

Malgré ces lignes directrices claires sur l’utilisation du nucléaire, Weaver a affirmé que la Russie pourrait lancer une attaque contre les pays de l’OTAN en Europe si les États-Unis étaient préoccupés par la lutte contre la Chine à propos de Taiwan, un scénario qu’il considère comme possible sans autre explication.

Pour contrer cela, il recommande à l’OTAN d’agir «des capacités de frappe de précision plus profondes» vers l’Europe, forme « plusieurs divisions blindées modernes » dans les États baltes et en Europe de l’Est, et faire pression sur les membres européens pour qu’ils « fournir des capacités plus conventionnelles » tandis que les États-Unis leur envoient des armes nucléaires tactiques.

Weaver n’a pas mentionné les conséquences qu’une guerre nucléaire aurait sur les pays européens où un tel conflit se déroulerait.

S’exprimant devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York le mois dernier, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a averti que les dirigeants occidentaux étaient devenus tellement obsédés par l’idée d’infliger une « Défaite stratégique » sur la Russie qu’ils ont perdu leur « le sentiment d’auto-préservation ».